El PP vaticina un "futuro procesal bastante oscuro" para Koldo y Ábalos aunque no entren en prisión

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha aventurado un "futuro procesal bastante oscuro" tanto para Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, como para el propio exministro, a pesar de que puede que no entren en prisión.

Díaz-Pache ha congratulado al PSOE porque "solo tienen a un secretario de organización en la cárcel y no a dos", aludiendo a la decisión del Tribunal Supremo de dejar en libertad a Ábalos y recordando que el antiguo 'número dos' de los socialistas, Santos Cerdán, sí está en prisión.

"Sobre la situación procesal de Koldo, tendrá que ser el Tribunal el que determine si hay riesgo de fuga, si hay riesgo de destrucción de pruebas, si tiene que entrar en la cárcel o no", ha manifestado el portavoz 'popular' en declaraciones a la prensa antes del Pleno en la Asamblea de Madrid, donde ha apuntado que "todos" conocen las pruebas de posible corrupción gracias a investigaciones periodísticas.

Así, Díaz-Pache ha subrayado que la situación de Koldo "no puede ser peor" y ha recordado que Ábalos fue "mano derecha" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que "tenía que conocer y avalar la forma de trabajar y la forma de robar" y utilizar "el dinero público".