PP y Vox mantienen su unión en cerca de 30 municipios madrileños, cada vez con más tiranteces y con el foco en el 2027

Archivo - (I-D) La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino-Aranda, durante la celebración del Día de Madrid en Fitur 2025 - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox mantienen su unión en cerca de 30 municipios de la Comunidad de Madrid, si bien cada vez con más tiranteces, la última en Alcalá de Henares, y con el foco puesto ya en 2027 cuando queda menos de un año para unas nuevas elecciones autonómicas y municipales en la región.

El último choque se produjo en Alcalá, uno de los municipios más importantes donde gobernaban juntos, y en el que la alcaldesa, Judith Piquet, destituyó al portavoz de Vox en el municipio, Víctor Acosta, de su cargo como teniente de alcalde tras "la pérdida de confianza política e institucional" provocada por sus decisiones y manifestaciones públicas, informaron a Europa Press fuentes municipales.

Desde el pasado mes de diciembre, según apuntaron, el Grupo Municipal Vox mantenía paralizada la negociación del proyecto de Presupuestos municipales, entregado para su estudio, "sin que sus representantes hayan querido entrar a negociar su contenido, las inversiones previstas o las prioridades planteadas para la ciudad".

Por parte de Vox, argumentaron su decisión de dar por roto el acuerdo de Gobierno --aunque manteniéndose en él-- en que el PP abrió una crisis interna después de la negativa a aprobar la modificación presupuestaria y tras la expulsión de Acosta, que consideraron que "debilita la credibilidad institucional, pervierte el funcionamiento democrático y menos precia de manera flagrante el acuerdo".

PP PIDE NO ESTAR "EN TACTICISMOS"

Pese a este último desencuentro, fuentes del PP de Madrid han trasladado a Europa Press que "trabajan conjuntamente" en más de una treintena de localidades, si bien han reconocido a menos de un año para las elecciones lo que toca es "cumplir con los compromisos, sobre todo con los ciudadanos".

"Nosotros estamos siendo muy serios, muy rigurosos y muy exigentes a la hora de cumplir con eso y lo que tiene que hacer Vox es seguir siendo responsable. Ahí donde está el Gobierno, gobernar y gestionar, no estar en tacticismos", han defendido.

Así, consideran los 'populares' que donde tienen una mayoría para sacar presupuestos y sacar proyectos adelante, "no se entiende" que no lo hagan. "Evidentemente, Vox es el que tiene que pensar si está para gobernar o para hacer oposición dentro de los gobiernos", han aclarado.

VOX ASEGURA QUE LA MAYORÍA DE PACTOS FUNCIONAN "SATISFACTORIAMENTE"

Por su parte, fuentes de Vox confirman que "la mayoría de pactos con el Partido Popular están funcionando satisfactoriamente", debido en gran parte a que consideran que los 'populares' entienden en esos municipios que sólo una alianza "garantiza salir de las políticas equivocadas de la izquierda", al tiempo que se controla el gasto y se atienden las necesidades vecinales.

Pese a todo, reconocen que existen municipios donde "la relación es mejorable" porque, consideran en Vox, el Partido Popular "no acaba de entender" que la formación 'verde' "no es muleta de nadie".

Las relaciones no han sido fáciles en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid como puede ser Leganés, Móstoles o Torrelodones. En el primero de los casos, el alcalde, Miguel Ángel Recuenco (PP), criticó la falta de apoyo a sus presuntos. Por segundo año consecutivo, se sometió a una cuestión de confianza la aprobación de los Presupuestos de 2026, que finalmente salió adelante al no presentar alternativa.

Recientemente, en una entrevista con Europa Press, el regidor criticó que la oposición en bloque (PSOE, Más Madrid, Podemos y Vox" voten siempre "en contra de la ciudad". Sobre el caso concreto de Vox, lamentó que se uniera "para bloquear y distorsionar" a la izquierda y no estuviera centrado en "quitar a (Pedro) Sánchez" a nivel nacional y en "sacar adelante propuestas" en Leganés.

Uno de los municipios donde tampoco hay sintonía es Torrelodones. Desde el PP municipal han trasladado a Europa Press que la relación es "de constante bloqueo" ya que "no hay presupuestos y es difícil negociar". "Imponen sus líneas rojas y no hay dialogo. Actúan como oposición y se unen a PSOE y Vecinos x Torrelodones para bloquear iniciativas", han criticado.

De hecho, Vox ha reconocido que uno de sus últimos "desencuentros" se produjo hace apenas unos días, cuando denunciaron la "absolutamente desorbitada" subida de la tasa de basuras en los colegios concertados. En este contexto, aprovechó para recalcar que aplicará las "políticas necesarias" en defensa de la familia y la enseñanza.

A ello se suma también el caso de Móstoles y otros donde Vox da por rota la coalición, como es el caso de algunos municipios más pequeños como Moralzarzal y Pedrezuela.

El Partido Popular de Móstoles arrancó en enero una nueva etapa en solitario al frente del Ayuntamiento de la ciudad tras la decisión de la portavoz de Vox, Nieva Machín, de hacer efectiva su renuncia a los cargos que venía desempeñando desde el acuerdo de investidura entre ambas formaciones alcanzado tras las elecciones municipales de 2023.

En su momento, fue el propio secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, el que pidió a Vox que dejara el "interés partidista" y optara por la "responsabilidad" en las coaliciones de gobierno en distintos municipios.