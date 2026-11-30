Archivo - El alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro Prieto, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el senador Alfonso Serrano, asisten al partido entre el AD Torrejón CF y el Real Madrid, a 14 de abril de 2025, en Torrejón de - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha ganado las elecciones generales de este domingo en Torrejón de Ardoz, uno de los grandes feudos municipales del PP, con el 37,12% de los votos (29.988), mientras Vox crece en tres puntos hasta superar el 17% de los apoyos.

A pesar de ello, los 'populares' han perdido 1,73 puntos respecto a las elecciones de julio de 2023 en las que que consiguió 38,6%. La diferencia es aún mayor si se compara con las elecciones municipales, en las que el PP alcanzó el 66,3% de los sufragios.

Por su parte, el PSOE ha quedado como segunda fuerza con el 27,15% de los votos (21.934), 2,78 puntos por debajo de las de 2023 que consiguió 29,85%.

Vox ha pasado de cuarta a tercera fuerza tras alcanzar el 17,76% de los sufragios con 3,66 puntos más respecto a 2023 que alcanzó 14,07%. Sumar se sitúo en las pasadas elecciones en tercera posición con el 14,5% de los apoyos y Frente Amplio se ha situado estos comicios como cuarta fuerza y un 10,94% de los votos.

El PP gobierna con mayoría absoluta en Torrejón de Ardoz, con Alejandro Navarro Prieto al frente del Consistorio. El Partido Popular obtuvo 21 de los 27 concejales en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, en las que Ignacio Vázquez fue el candidato más votado. Navarro asumió la Alcaldía el 25 de agosto de ese mismo año, tras la renuncia de Vázquez.

Una de las figuras 'populares' destacadas del municipio es Pedro Rollán, hasta ahora presidente del Senado y cabeza de lista del PP para la Cámara Baja. Fue alcalde de Torrejón entre 2007 y 2015, durante dos legislaturas, siendo uno de los regidores más votados de España tras obtener el 68,55% de los sufragios en las elecciones municipales de 2011.