El pregón del Orgullo LGTBIQ+ de Madrid se desarrolló con "normalidad" salvo alguna incidencia leve

Asistentes durante el pregón del Orgullo de Madrid 2026 (MADO 2026), en la plaza Pedro Zerolo, a 1 de julio de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha informado este jueves que el pregón del Orgullo LGTBIQ+ se desarrolló con "normalidad" en la capital, con "alguna pequeña incidencia" como atenciones leves por parte de Samur-Protección Civil y alguna detención practicada por Policía Municipal en relación con un posible delito contra la salud pública.

Así lo ha señalado Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, al hacer balance del arranque oficial del Orgullo en la capital, que tuvo lugar este miércoles en la plaza de Pedro Zerolo, en el barrio de Chueca.

"Cuestiones no relevantes ninguna de ellas y se desarrolló todo con normalidad", ha resumido la portavoz municipal, que ha destacado que las incidencias registradas fueron de carácter menor.

El Orgullo LGTBIQ+ de Madrid dio este miércoles el pistoletazo de salida con un pregón que puso el acento en la visibilidad de las personas que viven en un "armario dentro del armario" del VIH, la lucha contra la serofobia y la reivindicación de la salud sexual como un derecho.

El acto congregó a centenares de personas en la plaza de Pedro Zerolo, donde La Plexy ejerció como maestra de ceremonias y donde también se recordó la figura del activista Pedro Zerolo, referente en la defensa de los derechos LGTBIQ+.

El arranque oficial del Orgullo abre varios días de celebraciones, conciertos y reivindicación en distintos escenarios del centro de Madrid, con la manifestación estatal como acto central este sábado, desde la glorieta de Atocha hasta la plaza de Colón, bajo el lema '¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia'.