El Primark de Gran Vía, que cumple diez años, aportó 83 millones de euros a la economía regional en 2024

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tienda de Primark de la calle Gran Vía, que cumple diez años de vida, aportó un total de 83 millones de euros a la economía de la Comunidad de Madrid en 2024.

Lo ha destacado este jueves la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, tras visitar este establecimiento que está "lleno de ciudadanos de todos los rincones de España y del mundo que están haciendo sus compras navideñas y que estaban acogiéndonos con gran alegría y entusiasmo".

"Nos encontramos en pleno corazón de Madrid celebrando el décimo aniversario de Primark, que en tiempo récord se convirtió en un referente comercial de la capital. El día que se inauguró hubo unas colas kilométricas porque todo el mundo estaba deseando estar en este maravilloso edificio", ha recordado.

La dirigente madrileña ha detallado que el Primark de Gran Vía dejó a su vez 42 millones de euros en recaudación fiscal que "van directamente a financiar sanidad, educación, otras políticas sociales o el transporte público".

"Este edificio, además, está en un lugar único: en un establecimiento que se inauguró en 1924 como sede de los almacenes Madrid-Paris. Era todo un icono de aquella época de la Gran Vía, cuando se estaba convirtiendo en la principal calle de la ciudad. Estos 2.500 metros cuadrados se levantaron en uno de los primeros rascacielos que aportaron a la capital un aire europeo innovador, vanguardista", ha recalcado.

Asimismo, Ayuso ha definido Gran Vía como "una calle alegre, cosmopolita e icónica ante los ojos del mundo" y "un gran eje central del comercio y de la cultura" que ha convertido a Madrid en "la tercera capital del mundo en musicales y teatros".

"Este es el lugar de moda, donde todos quieren estar. También por eso somos capital europea del turismo de compras, como lo es nuestra oferta hostelera y hotelera. Porque pasamos de pensiones y pequeños hoteles a los grandes hoteles de máxima calificación, como lo hace nuestra oferta gastronómica", ha remarcado.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha indicado también que Primark va a celebrar el 20º aniversario de su presencia en el país y ha deseado que "sean muchos más los cumpleaños por celebrar" en la región. "Gracias por vuestro trabajo y por darle tanta vida a este edificio que también es patrimonio de Madrid y de España", ha expresado.

Finalmente, ha asegurado que la mezcla de nacionalidades define el "proyecto común" de una región en la que "quienes buscan una oportunidad no son cuestionados por su edad ni procedencia", sino que "son aupados por las ganas de tener sus propios proyectos personales".

Por su parte, el director general de Primark Iberia, Carlos Inácio, ha subrayado que la tienda de Gran Vía es "la más visitada" y ha recordado que apostaron por este formato como "un gesto de confianza a esta calle emblemática, que con el tiempo se ha consolidado como referente del comercio".