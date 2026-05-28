El primer Centro Integral de Atención a la Mujer abrirá en octubre en Puente de Vallecas

Archivo - La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El primer Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) abrirá en octubre en Puente de Vallecas aunando en un mismo recurso servicios que ahora se encuentran en distritos distintos, ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Este órgano ha aprobado el contrato para la gestión de este nuevo recurso de atención a víctimas de violencia de género y promoción de la igualdad. Incluirá servicios de atención especializada de tipo social, psicológico y jurídico a mujeres víctimas de violencia machista y también a sus hijos a cargo.

Además se realizarán actividades para promover la autonomía, el bienestar y la participación social de las mujeres y se impulsarán iniciativas de sensibilización en el ámbito de la igualdad y de la prevención de la violencia de género, dirigidas a mujeres y a la ciudadanía en general.

EL PRIMERO DE UN RECURSO QUE LLEGARÁ A TODOS LOS DISTRITOS

Este es el primero de los CIAM que el Consistorio pondrá en marcha de forma progresiva en los 21 distritos en el marco de la Estrategia de Igualdad 2025-2028. Estos centros aunarán en un mismo recurso servicios que ahora se encuentran en distritos concretos, acercando la atención a las usuarias y evitando el absentismo.

El CIAM aunará servicios de prevención, atención y recuperación dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género y también servicios de promoción de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. La Junta de Gobierno ha aprobado el contrato para gestionar el CIAM, que implica una inversión plurianual de 1,5 millones de euros financiada parcialmente con fondos del Plan Sures.

ESPACIO DE IGUALDAD

La apertura de este Centro Integral de Atención a la Mujer permitirá "que por primera vez los vecinos de Puente de Vallecas tengan un recurso de promoción de la igualdad ya que en la actualidad no cuentan con Espacio de Igualdad", ha indicado la vicealcaldesa.

Unido a que la puesta en marcha de este servicio "da respuesta a una prolongada demanda ciudadana", el proyecto Casa de las Mujeres que fue aprobado en el marco de los Presupuestos Participativos de 2019 y que planteaba la puesta en marcha de un espacio seguro para las mujeres en el que convivieran servicios de igualdad y de atención a víctimas de violencia de género.

Este CIAM de Puente de Vallecas es el primero de los que el Ayuntamiento abrirá de forma progresiva en los 21 distritos. La creación de estos recursos es una de las 100 medidas incluidas en la Estrategia de Igualdad 2025-2028, "el proyecto más ambicioso" en políticas de igualdad y de erradicación de la violencia de género desde que el Consistorio comenzara a implantarlas en el año 2000.

Los centros integrales de atención a la mujer incorporarán en un mismo recurso servicios que ahora se prestan en distintos tipos de centros, dispersos en diversos distritos: prestaciones que hasta ahora solo se localizaban en distritos concretos pasarán a estar disponibles en cada uno de ellos con el objetivo de que ninguna mujer tenga que hacer grandes desplazamientos para recibir el apoyo que necesite. Con estos recursos de proximidad, integrados en los barrios, se pretende evitar el absentismo a las citas, que alcanza el 30% en los últimos años.

Estos recursos refuerzan la prevención y los dispositivos de atención temprana, accesible y cercana, especialmente los dirigidos a mujeres víctimas de violencia machista que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad.