La primera Zona de Aparcamiento Vecinal, en Usera, tendrá que esperar a la próxima legislatura

Publicado 04/04/2019 15:12:43 CET

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera Zona de Aparcamiento bajo demanda Vecinal (ZAV), en Usera, tendrá que esperar a la próxima legislatura después de que ayer recibiera luz verde en el Pleno del distrito con los votos a favor de Ahora Madrid y PSOE y la abstención de PP y Cs. Se implantará en los barrios de Almendrales, Zofío, Moscardó y Pradolongo.

Lo que pasó por el Pleno es el inicio y la tramitación del expediente para aprobar las Zonas de Aparcamiento Vecinal (ZAV) en estos barrios, dirigidas a las personas empadronadas en el ámbito de la ZAV de Usera. La portavoz del Gobierno, Rita Maestre, ha remarcado en rueda de prensa que se trata de una modificación de la ordenanza que recoge esta iniciativa a petición vecinal, no a instancias del gobierno.

Ahora prosigue la tramitación ya que deberá ir a Junta de Gobierno tras pasar por el periodo de alegaciones y después a Pleno. Maestre ha confirmado que no dará tiempo a activarla en esta legislatura. Sí ha destacado el apoyo de todos los grupos, con independencia de que ayer PP y Cs se abstuvieran pero no porque estén en contra de esta medida sino por no haberse tramitado con tiempo, ha indicado la edil.

La futura ZAV incluirá un refuerzo del personal. El ámbito definido para el establecimiento de la Zona de Aparcamiento Vecinal de Usera abarca Moscardó, Almendrales, Zofío y Pradolongo. Desde el Ayuntamiento se propone la activación desde las 9 horas y hasta la 17 horas para evitar el efecto frontera laboral.

En aquellas zonas de afluencia masiva por la tarde, como el campo de fútbol de Moscardó, el club de natación Moscardó o el polideportivo municipal de Orcasitas se podrá ampliar el horario hasta las 19 horas.

En el ámbito de cada una de las ZAV se delimitarán espacios, en el porcentaje que establezca la Junta de Gobierno u órgano municipal en quien delegue, para el estacionamiento exclusivo de vehículos de residentes de la zona, en los cuales no se permitirá el estacionamiento de rotación.

DOS HORAS

En el resto de las zonas de estacionamiento del ámbito de una ZAV, los espacios serán de uso general, por lo que cualquier persona podrá estacionar por un tiempo máximo de dos horas diarias, previo pago en su caso de la tasa consignada en la ordenanza fiscal correspondiente.

La autorización de quienes residan en una ZAV habilita para estacionar, sin coste alguno y sin limitación de tiempo, en las plazas de ese ámbito. Para personas no empadronadas a las que se haya concedido temporalmente la autorización, la vigencia se prolongará hasta la finalización de la anualidad en la que se concedió.

QUIÉNES PODRÁN APARCAR

Podrán estacionar en una ZAV, tanto en zonas exclusivas para residentes como en el resto de uso general sin limitación de duración de estacionamiento y sin pago de tasa, los vehículos de dos y tres ruedas; los taxis en servicio, siempre que el conductor o conductora se encuentre presente; los vehículos de alquiler de servicio público con conductor, siempre que quien conduzca se encuentre presente y los vehículos de profesionales de la salud que presten servicios domiciliarios.

También los destinados al transporte de personas con movilidad reducida en los que se exhiba la Tarjeta para el Estacionamiento de Personas de Movilidad Reducida (TEPMR) original y los titulares de las licencias de los establecimientos comerciales radicados en la Zona ZAV para aquellos vehículos destinados al autoabastecimiento del comercio.

El Ayuntamiento ha ideado un nuevo Servicio de Estacionamiento Regulado para barrios con efecto frontera o alta intensidad de estacionamiento, bajo demanda vecinal y sin tasa ni límite de estacionamiento para los residentes, según recoge la ordenanza de Movilidad Sostenible.

Estas Zonas de Aparcamiento Vecinal (ZAV) son creadas y delimitadas a solicitud del pleno del distrito en que se encuentre ubicado y, tras los estudios e informes oportunos podrá ser elevado por la Junta de Gobierno a la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.

Estas primeras ZAV en Usera disponen ya con de preceptivos estudios técnicos pero desde el Ayuntamiento han querido contar con el apoyo y participación de los vecinos y vecinas, explicaba semanas atrás Rommy Arce, que describió el efecto frontera que se vive en los barrios de Moscardó y Almendrales, donde "más de la mitad de las plazas de aparcamiento están ocupadas por no residentes".

OTRAS ZAF FUTURAS

El pasado 20 de febrero arrancó el proceso de participación vecinal para definir las zonas. La tercera y última sesión fue el 13 de marzo. Además del 1 al 15 de marzo se activó un debate sobre estas primeras ZAV en Decide Madrid. Después las Zonas deben ser aprobadas por el Pleno de Usera para continuar con el proceso.

Otras zonas de Madrid desde las que han llegado peticiones ciudadanas para poner en marcha una ZAV es la del barrio de Begoña, donde han aparecido contratiempos vinculados a la propiedad de los terrenos, y en Puerta del Ángel. "Protegeremos el aparcamiento para residentes garantizando que sea gratuito, que tengan prioridad y que no estén invadidos", ha apostillado la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés.