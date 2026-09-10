Los primeros cortes por la F1 transcurren sin "grandes problemas de movilidad", según el Ayuntamiento

Vehículos circulan por la carretera A2 a la altura del km 12,5 durante la operación retorno del verano, a 30 de agosto de 2026, en Pinto, Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los primeros cortes de tráfico y controles de acceso por el Gran Premio de España de Fórmula 1 han comenzado este jueves sin que se hayan comunicado "grandes problemas de movilidad", según ha trasladado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.

"No nos han reportado hasta el momento que haya habido problemas grandes de movilidad", ha señalado la vicealcaldesa en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Las primeras restricciones han entrado en vigor este jueves en el entorno del circuito Madring, aunque el Ayuntamiento prevé que las principales afecciones se produzcan durante los tres días del Gran Premio, que se disputará desde este viernes hasta el domingo en Ifema Madrid y Valdebebas.

El dispositivo establece dos coronas de movilidad en zonas como la avenida de las Fuerzas Armadas, el Camino Viejo de Burgos y la Vía de Dublín. La exterior dispone de distintos puntos de regulación y vigilancia, mientras que la interior permanece cerrada al tráfico, con acceso restringido y controlado.

La vicealcaldesa ha defendido el trabajo realizado con residentes, entidades y servicios municipales para informar sobre las afecciones y tratar de reducirlas "en la medida de lo posible".

DOS PROTESTAS CONTRA LA F1

Sanz también se ha referido a las movilizaciones convocadas este sábado y domingo en Hortaleza contra el "despilfarro" atribuido al Gran Premio y la "mercantilización" de los barrios.

La portavoz municipal ha asegurado que las asociaciones vecinales más próximas al circuito no están detrás de estas protestas y ha sostenido que los residentes afectados se encuentran "razonablemente satisfechos" con la actuación del Ayuntamiento.

"Los vecinos más afectados por este entorno no están convocando concentraciones, están perfectamente informados y, dentro de las lógicas afecciones que hay en un evento del tamaño de la Fórmula 1 en Madrid, creo que están razonablemente satisfechos con lo que se ha hecho y con lo que se ha trabajado con ellos", ha manifestado.

Sanz ha atribuido las protestas a "algunos vecinos", entidades y asociaciones "muy concretas" y ha expresado su respeto al derecho de manifestación.

MARCHA EL SÁBADO Y CONCENTRACIÓN EL DOMINGO

La primera movilización tendrá lugar este sábado a partir de las 17 horas, impulsada por el Sindicato del Barrio y respaldada por la Coordinadora de Entidades de Hortaleza bajo el lema 'Queremos vivir a Hortaleza'.

La marcha partirá del número 55 de la calle Santa Susana, junto a la estación de Metro Parque de Santa María, y finalizará en los jardines de Josefa Arquero, en el casco antiguo del distrito.

Los convocantes denuncian la "mercantilización" de los barrios y vinculan la celebración de grandes eventos con el aumento de los alojamientos turísticos y la expulsión de residentes por la subida de los alquileres. También reclaman más recursos para la educación, la sanidad y las instalaciones públicas del distrito.

La segunda protesta se desarrollará el domingo a las 12 horas en el acceso sur de Ifema Madrid, coincidiendo con la jornada de la carrera.

Stop F1 Hortaleza ha convocado esta concentración contra el "despilfarro" destinado al evento y los "recortes" en los servicios públicos. La plataforma denuncia que las obras del circuito han generado durante más de un año cortes de tráfico, problemas de movilidad, talas de árboles y ocupación del espacio público junto a las viviendas.

Los convocantes alertan además del ruido, la contaminación y los atascos que provocará el Gran Premio. "No queremos la Fórmula 1 frente a nuestras casas. Nuestros barrios no son un circuito", han resumido.

MÁS DE 400 MILLONES DE IMPACTO

Frente a estas críticas, Sanz ha defendido que la Fórmula 1 es un acontecimiento "importantísimo" para Madrid y supondrá un "espaldarazo" para el turismo, la hostelería, la restauración, las agencias de viajes y otros sectores relacionados.

La vicealcaldesa ha citado un impacto económico superior a los 400 millones de euros y la generación de más de 8.000 empleos directos. Las estimaciones defendidas por el Gobierno regional sitúan estas cifras en 467 millones y 8.850 puestos de trabajo, además de unos 83 millones en impuestos y cotizaciones sociales.

Sanz ha recordado que más de 300.000 personas trabajan en la Comunidad de Madrid en el turismo y las actividades asociadas y ha pedido a la oposición que sea "un poquito más ecuánime" al valorar el Gran Premio.

El TAG Heuer Gran Premio de España se disputará del viernes al domingo en Madring y supondrá el regreso de la Fórmula 1 a Madrid 45 años después. La organización espera reunir a cerca de 350.000 aficionados, con las entradas agotadas.