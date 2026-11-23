Valdecarros, contará con más de 51.600 viviendas, el 55 % protegidas - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los primeros trabajos en Valdecarros, con 51.656 viviendas --de las que 28.410, el 55% tendrán algún régimen de protección pública y se destinarán a la venta o al alquiler-- podrían comenzar a principios de 2027,

El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), Álvaro González, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Junta de Compensación de Valdecarros, encabezados por su presidente, Luis Roca de Togores, para conocer el estado de desarrollo de este ámbito urbanístico del sureste de la capital, situado en el distrito de Villa de Vallecas, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En este encuentro han abordado el estado de las obras de urbanización, la planificación de las distintas etapas y el calendario previsto para el inicio de la edificación. La autorización para simultanear las obras de urbanización y edificación en la primera etapa permite iniciar la construcción de las primeras 13.371 viviendas correspondientes a las tres primeras etapas. Según las previsiones de la junta de compensación, los primeros trabajos podrían comenzar a principios de 2027.

Valdecarros concentra la principal reserva de suelo de la capital para ampliar la oferta residencial. Con una superficie de 19,2 millones de metros cuadrados, es el mayor desarrollo urbanístico residencial de Europa. Su desarrollo está organizado en ocho etapas y contempla la construcción de 51.656 viviendas.

El ámbito reserva también cerca de 7 millones de metros cuadrados para zonas verdes y 349 hectáreas para equipamientos sociales, educativos y sanitarios. El proyecto contempla una red de 127 kilómetros de carriles bici y conexiones con las principales vías de circulación del entorno, entre ellas las autovías M-45, M-31 y M-50.

La ordenación de Valdecarros incluye también espacios destinados a actividades económicas y servicios para los futuros residentes. Una vez completado su desarrollo, está previsto que el nuevo barrio pueda albergar a una población de alrededor de 150.000 personas.