Archivo - Archivo.- Fachada del Hospital Universitario La Princesa - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de La Princesa se sumará este miércoles al Día Mundial de la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) con la realización de pruebas respiratorias gratuitas a todos los pacientes o visitantes que quieran hacérselas.

En concreto, las pruebas se realizarán en horario de 10 a 13 horas en el vestíbulo principal del hospital y además se realizará un taller para pacientes con patologías respiratorias, ha indicado La Princesa en un comunicado.

Con esta iniciativa se busca dar visibilidad y aumentar el conocimiento de esta patología, así como concienciar a la población sobre el impacto de esta enfermedad, que todavía cuenta con una baja tasa de diagnóstico y una alta prevalencia.

Un resultado anómalo en estas pruebas podría ser signo de alerta de una posible EPOC, favoreciendo de esta forma una detección temprana de la enfermedad pulmonar heterogénea, prevenible y tratable, que se caracteriza por una inflamación de los pulmones que genera una obstrucción de las vías respiratorias.

La sintomatología más común incluye tos crónica, falta de aire, bronquitis frecuente, limitación del esfuerzo, expulsión de flemas matutinas, así como dolor en el pecho al toser. Se estima que alrededor de 2 millones de personas en España sufren de EPOC, lo que representa alrededor del 10% de la población adulta.

Esta patología se asocia fundamentalmente a la exposición al humo de tabaco y en menor proporción a tóxicos inhalados, laborales, ambientales o a productos derivados de la combustión de la biomasa. No tiene cura, pero si se diagnostica de manera precoz se puede frenar su avance y controlar sus síntomas gracias a los tratamientos actuales.

Además, el centro acoge la exposición itinerante 'Aires', con 16 fotografías de 16 pacientes con asma y EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) para concienciar sobre estas patologías.