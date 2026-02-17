Un 1% de la producción anual de colágeno se pierde a partir de los 25 años, advierten desde Vithas Madrid La Milagrosa

Ana Tapias, especialista en Medicina Estética y Antienvejecimiento en el Hospital Universitario Vithas Madrid la Milagrosa - VITHAS

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Especialistas de Medina Estética de Vithas Madrid La Milagrosa advierten de una pérdida de la producción anual de colágeno aproximada del 1% a partir de los 25 años y sus efectos en la flacidez de la piel y la aparición de los primeros síntomas de envejecimiento.

"La producción natural de esta proteína esencial empieza a disminuir de forma progresiva, lo que influye negativamente en la firmeza, la luminosidad y la elasticidad de la piel", han apuntado desde el servicio de Medicina Estética y Antienvejecimiento del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa.

En concreto, según ha apuntado Ana Tapias, especialista en Medicina Estética y Antienvejecimiento, ha remarcado que a partir de los 25 años se estima una pérdida aproximada del 1% de la producción anual.

"El colágeno actúa como un andamio de la piel y, aunque al principio ese cambio no se nota en el espejo, el proceso ya está en marcha a nivel biológico y provoca que la piel pierda firmeza y elasticidad, apareciendo la flacidez y marcando las líneas de expresión", ha indicado.

BENEFICIOS

La doctora ha indicado que a medio plazo la piel se vuelve más fina y menos resistente y, a largo plazo, aparecen arrugas más profundas y descolgamiento de los tejidos. En este sentido, desde el centro madrileño han subrayado los beneficios de abordar el envejecimiento de forma preventiva y no reactiva, estimulando la producción de colágeno.

Aunque la piel puede tirar de reservas de colágeno durante un tiempo, retrasando la aparición de estos síntomas de envejecimiento, llega un punto en el que la pérdida acumulada supera la capacidad de regeneración. "Ahí es cuando empiezan a aparecer los signos visibles del envejecimiento, aunque el proceso lleve años ocurriendo por dentro", explica la especialista.

Por ese motivo, ha recalcado que "prevenir siempre es más eficaz que reparar". "Cuando estimulamos la piel antes de que el daño sea evidente, mantenemos la calidad cutánea y retrasamos la aparición de signos visibles", ha indicado.

En ese aspecto, la doctora Tapias ha incidido en la importancia de estimular la producción de colágeno porque trabaja en profundidad, mejora la estructura y la calidad de la piel a medio y largo plazo. El centro apunta que se trata de un abordaje preventivo del envejecimiento que busca retrasar los síntomas en lugar de tratarlos de forma reactiva cuando ya son visibles.

La especialista en Medicina Estética y Antienvejecimiento ha explicado que los inductores de colágeno permiten que la piel funcione mejor por sí misma, ya que es un tratamiento que activa a los fibroblastos, las células encargadas de producir colágeno.

"En lugar de buscar un resultado instantáneo, lo que permite es, además de prevenir el envejecimiento, obtener una mejora progresiva, natural y duradera, respetando la anatomía del paciente", ha ilustrado.

Está especialmente indicado en aquellas personas que notan pérdida de firmeza o de calidad en la piel, muestran signos de flacidez incipiente y quieren resultados naturales en lugar de cambios bruscos. "Es muy importante que los pacientes busquen una valoración médica personalizada antes de decidir cualquier tipo de tratamiento, porque no todas las pieles envejecen igual", ha zanjado la especialista.