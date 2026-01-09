La producción industrial sube un 0,1% en noviembre en la Comunidad, 1,7 puntos menos que la media nacional

Archivo - Vista de la Fábrica 'El Alto', a 27 de noviembre de 2023, en Morata de Tajuña, Madrid (España). La cementera, propiedad de Cementos Portland Valderrivas, inició su actividad en el año 1972 como expansión de la fábrica de Vicálvaro existente desd - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha subido un 0,1% interanual el pasado mes de noviembre en la Comunidad de Madrid, 1,7 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 1,8%.

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en la región y encadena tres meses de crecimiento.

En lo que va de año la producción industrial en la Comunidad de Madrid ha disminuido un 0,1%, frente a una incremento del 1,1% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 0,1% con un descenso del 11,5%en el caso de los duraderos y un 0,8% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 1,8%, los bienes intermedios anotaron un 1,7% menos y los de la energía, un 9% más.

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en nueve comunidades autónomas y disminuye en otras 8. Castilla y León (+12,8%), Andalucía (+11%) y Castilla - La Mancha (+3,3%) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado contrario se sitúan La Rioja, Asturias y Extremadura con retrocesos de un 8,4%, 5,3% y un 3,7%, respectivamente.

A nivel nacional, el IPI subió un 1,8% el pasado mes de noviembre en relación al mismo mes de 2024, tasa tres décimas superior a la de octubre. Con el avance de noviembre de 2025, la producción industrial encadena seis meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7%) y mayo (-1%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial se disparó un 4,5% interanual el pasado mes de noviembre, tasa 3,3 puntos superior a la de octubre. Con este incremento, la producción industrial acumula nueve meses consecutivos de alzas en la serie corregida.

En términos mensuales (noviembre de 2025 sobre octubre del mismo año) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial subió un 1%, su mayor alza mensual desde el pasado mes de junio, cuando avanzó también un 1%.

Por sectores, la energía presentó el mayor repunte mensual de la producción, del 1%, en tanto que los bienes de consumo duradero registraron la única caída mensual (-0,8%).