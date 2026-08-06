La producción industrial sube un 9,9% en mayo en la Comunidad, más de 6 puntos por encima que la media nacional

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MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha crecido un 9,9% interanual el pasado mes de junio en la Comunidad de Madrid, 6,1 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 3,8%.

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en la región y encadena cuatro meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial aumenta en 10 comunidades autónomas y cae en otras 7. Castilla y León (+12,4%), Madrid (+9,9%) y Castilla - La Mancha (+9,2%) fueron las que experimentaron mayores incrementos, mientras que en el lado contrario se sitúan Navarra y Asturias con una bajada del 7,7% y La Rioja, con -1,4%.

En lo que va de año la producción industrial en la Comunidad de Madrid ha incrementado un 3,6%, frente a un incremento del 1,1% de la media nacional. Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 6,9% con una caída del 1,6% en el caso de los duraderos y un aumento del 7,5% para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 4,8%, los bienes intermedios anotaron un 25,2% más y los de la energía, un 8,3% más.

A nivel nacional, el IPI subió un 3,8% en junio en relación al mismo mes de 2025, acelerando en 3,3 puntos el avance que experimentó en mayo, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el incremento interanual de junio, el más pronunciado desde el pasado mes de abril (+4,4%), la producción industrial encadena cuatro meses consecutivos de ascensos.

La subida de la producción industrial en junio fue resultado de los avances registrados en la producción de los bienes intermedios (+5,7%), la energía (+4,6%), bienes de equipo (+3,1%) y bienes de consumo no duradero (+1,8%). Por contra, los bienes de consumo duradero recortaron su producción un 0,5% interanual.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 1,1% interanual en junio, tasa dos puntos inferior a la del mes previo. Con este incremento, se encadenan también cuatro meses consecutivos de alzas interanuales en la serie desestacionalizada, siendo el de junio el más moderado de los cuatro.