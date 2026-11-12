Profesorado en huelga forma largas colas en registros de las DAT para pedir soluciones a Zarzalejo

Profesorado en huelga forma largas colas en registros de las DAT pra pedir soluciones a Zarzalejo - CCOO EDUCACIÓN MADRID

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Docentes en huelga educativa han formado este jueves largas colas en los registros de las Direcciones de Área Territorial (DAT) de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades para hacer entrega de una carta en la que se vuelve a instar a la consejera del ramo, Mercedes Zarzalejo, a abrir una negociación sobre sus reivindicaciones y buscar soluciones a una huelga indefinida que está a punto de cumplir un mes.

El profesorado ha acudido a los registros de las cinco DAT de la Consejería para hacer entrega de esta misiva, aunque, según denuncian, en el caso de la DAT central de Madrid Capital, ubicada en la calle Vitruvio, se les ha impedido el acceso a sus instalaciones.

En la misiva, los docentes reclaman que se respete el ejercicio del derecho de huelga y se reconozca el esfuerzo del profesorado; que cesen las comunicaciones que "deslegitiman" esta movilización; y que esa Dirección de Área Territorial inste a la consejera de Educación "a abrir una negociación con el Comité de Huelga sobre la tabla reivindicativa que motiva la huelga indefinida".

Los profesores de la educación no universitaria, con sus típicas camisetas verdes en defensa de la Educación Pública, han acudido a las Direcciones de Área Territorial Madrid Norte (San Sebastián de los Reyes), Madrid Sur (Leganés), Madrid Este (Alcalá de Henares), Madrid Oeste (Collado Villalba) y Madrid Central (en la capital).

En este último caso, según han denunciado, se les ha impedido el acceso a sus instalaciones para la entrega de documentación alegando un fallo informático ante la asistencia "masiva de profesorado" esta reclamación para que la consejera se siente a negociar.

"Esta situación amenaza con dejar a numerosas personas sin poder presentar la documentación necesaria para distintos trámites administrativos. Responsabilizamos a la DAT de la situación y exigimos una atención normalizada de registro", han subrayado en un escrito de protesta.

"Seguimos reclamando soluciones reales para la educación pública y unas condiciones laborales dignas para quienes la sostenemos cada día. Las colas de docentes registrando sus escritos demuestran que no vamos a dejar de alzar la voz hasta que nuestras reivindicaciones sean escuchadas", han indicado desde el Comité de Huelga.

Entre otras reivindicaciones, reclaman reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y a 22 en Primaria, bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad. También piden medidas contra la segregación, recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo.

También exigen una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial. Asimismo, solicitan un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro, un plan de climatización sostenible, la retirada del amianto, el fin de la construcción por fases y mejoras en prevención de riesgos laborales.