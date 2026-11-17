Decenas de personas durante una concentración con motivo de la huelga educativa, frente a la Asamblea de Madrid, a 17 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de huelga mixto de la educación pública madrileña ha criticado este martes que el presupuesto destinado a Educación de cara a 2027 "apueste" por la concertada y la privada y deje "infrafinanciada" a la pública.

"Los anuncios de contratación debe convertirse en docentes, reducción de ratios y la mejora que necesita el profesorado. No basta con anunciar, es necesario conocer cuántos profesores se han contratado realmente", han señalado los portavoces del comité en una rueda de prensa en la Librería Muga.

Las nueve organizaciones que componen el comité --CGT, UGT, STEM, CCOO, Solidaridad Obrera, CNT, Menos Lectivas, Queremos FP y Educación Especial Digna-- han presentado el análisis del proyecto de presupuestos, que han calificado como "los más altos de la historia en educación", con 7.700 millones de euros, si bien han puesto el foco en que lo público debe "ir para la pública".

UNA CIFRA QUE "NO ES SUFICIENTE"

Esta cifra implica un incremento del 11,2% respecto a 2026, es decir, 780,7 millones más e incluye universidades y conciertos, no solo educación pública. "Ese 11,2% lejos de ser una cifra récord tampoco es suficiente. Madrid sigue siendo la comunidad que menos invierte en educación, tanto en gasto por alumno --5.534euro frente a los 6.851euro de media en España-- como en % sobre el PIB", han puntualizado.

Mientras han criticado que la Consejería afirma que mejorar las condiciones de la educación pública madrileña es "inasumible por falta de fondos", los convocantes de la huelga han puesto el foco en la política fiscal de la región. "Madrid es un paraíso fiscal que beneficia a las rentas más altas", han reprochado.

Así lo ha puesto de manifiesto un de sus portavoces, Julia Riesco, de Menos Lectivas, que ha criticado que la Comunidad actúe solo "para millonarios".

"La región deja de recaudar 3.194 millones al año, y cerca de un tercio se concentran en las rentas más altas. El 1% más rico deja de pagar 400 millones por desgravaciones del IRPF y se dejan de ingresar 626 millones por exenciones a los altos patrimonios. Estas cantidades serían suficientes para atender algunas de las demandas de la tabla reivindicativa", han puntualizado.

Destacan que además de ser unos presupuestos "paupérrimos" nos desglosan "de manera detallada" las incorporaciones de los nuevos cupos de profesorado ni los plazos y los centros en los que se llevarán las obras de mejora de infraestructuras y climatización, ha afirmado Jessica Belda de CGT.

PARTIDAS PARA CONCIERTOS EDUCATIVOS

El comité de huelga ha puesto el foco en la partida para conciertos educativos, que aumenta 135,5 millones, un 9,7%. "En ese mismo intervalo, el incremento del presupuesto para conciertos con FP ronda el 67%. Mientras, los sindicatos denuncian la falta de plazas en la pública", han reprochado.

Otra vía de financiación de la concertada son las becas, señalan, a lo que han añadido que el desvío de fondos a la concertada "no tiene en cuenta la cesión de suelo público a la privada y la concertada, incluso a los fondos de inversión que están entrando en el sector".

"Los datos son claros. La consejera se tiene que sentar a negociar o dimitir. Estos presupuestos lejos de ser los más altos de la historia, demuestran que la infrafinanciación de la educación pública madrileña es una constante en las políticas del gobierno de la región", ha continuado el representante de UGT.

Por último, han incidido en que la política fiscal de la Comunidad "prioriza a los ricos y a los grandes tenedores", algo que "deja de lado" los servicios públicos a las familias que no llegan a fin de mes.

"Nuestro mensaje está claro: Zarzalejo, lo tenemos. Hemos encontrado el dinero que dices que no hay para la educación pública. Madrid no puede ser la Comunidad de Madrid que más ingresa y que menos invierte en educación de toda España. Hay que defender la prioridad pública", han concluido.