Profesores de la pública arrancan este miércoles una huelga indefinida para exigir "más recursos y mejores condiciones"

Numerosas personas durante una manifestación en apoyo al sistema educativo público, a 27 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La comunidad educativa de la Comunidad de Madrid, integrada por docentes, familias y alumnado, ha convocado la movilización - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El profesorado de la educación pública de la Comunidad de Madrid iniciará este miércoles una huelga indefinida para reclamar "más recursos y mejores condiciones laborales".

El comité de huelga está formado por los sindicatos CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, así como por las plataformas docentes Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP. Según ha señalado en un comunicado, cuentan también con el apoyo de "un gran número de organizaciones del ámbito educativo que representan a familias y alumnado".

Los convocantes han destacado que una huelga indefinida es "algo que nunca ha ocurrido en la Comunidad de Madrid en este formato" y que la protesta culmina un proceso de movilización docente que se prolonga desde hace varios cursos.

En este sentido, han atribuido la decisión del profesorado de ir a la huelga, adoptada en junio, a la "falta de voluntad de mejora y negociación de la Consejería de Educación", así como a la "infrafinanciación" y al "deterioro" de la enseñanza pública madrileña.

REDUCCIÓN DE HORAS LECTIVAS Y RATIOS

Entre sus principales reivindicaciones figura la recuperación de un máximo de 17 periodos lectivos semanales en Educación Secundaria y Formación Profesional y de 22 en Primaria, "garantizando que el cómputo incluya las horas de tutoría, jefatura de departamento y coordinaciones".

Asimismo, reclaman reducir el número de estudiantes por aula a 13 en Infantil, 15 en Primaria, 20 en Secundaria, 23 en Bachillerato y 15 en FP, junto con la adecuación de las ratios para el alumnado con necesidades educativas especiales y necesidades específicas de apoyo educativo.

En materia de atención a la diversidad, solicitan una dotación mínima de un orientador por cada 250 alumnos, un profesional de Servicios a la Comunidad por centro, un docente de Pedagogía Terapéutica por cada ocho alumnos y uno de Audición y Lenguaje por cada doce. También piden un maestro de compensatoria por centro, "aunque no se alcancen las ratios mínimas".

Para Educación Especial, plantean garantizar un profesional por cada seis alumnos con discapacidad intelectual y uno por cada grupo de entre uno y cuatro alumnos con pluridiscapacidad, trastorno del espectro autista o trastornos graves de conducta.

El comité reclama, además, un plan de medidas para garantizar la equidad y la adecuada atención del alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica, con necesidades educativas especiales o perteneciente a otros colectivos vulnerables.

En este sentido, demanda la recuperación de las aulas de enlace y la "eliminación del modelo actual de bilingüismo para frenar la segregación educativa", con el objetivo de promover "una educación pública inclusiva y de calidad para todo el alumnado".

INCREMENTO SALARIAL DE 600 EUROS MENSUALES

En el ámbito retributivo, los convocantes exigen un incremento de 600 euros mensuales en el Complemento Específico General Docente autonómico, junto con la equiparación retributiva para el profesorado de FP y de Servicios a la Comunidad, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

También solicitan un complemento específico de peligrosidad para los profesionales de Educación Especial y al menos un auxiliar administrativo a tiempo completo en cada centro educativo para "liberar al profesorado de cargas burocráticas y administrativas ajenas a su labor docente".

En cuanto a las infraestructuras y la salud laboral, reclaman un plan integral de climatización sostenible, la retirada del amianto, el "fin de la construcción por fases de los centros públicos" y mejoras en la prevención de riesgos laborales.

PROFESORES Y ALUMNOS DE LA UCM Y URJC SE UNEN A LA HUELGA

Las plataformas de la Universidad Complutense (UCM) y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) x La Pública han anunciado también que se unirían a la huelga indefinida educativa de este miércoles.

Según señaló la Plataforma de la UCM x la Pública a Europa Press mientras profesores y alumnos de la UCM y URJC se unen a la huelga, el resto de universidades públicas harán movilizaciones en los campus u otras actividades.

En el caso de la UCM, se ha convocado un paro académico total, que comprende a todos los estudiantes de los centros de la universidad, así como a todas las enseñanzas oficiales de grado y posgrado que en ella se imparten.

Según recoge la convocatoria, el paro supone la suspensión de la obligación de asistir a las actividades académicas previstas en el plan formativo, sin que se contabilicen las faltas de asistencia, así como de participar en las actividades de evaluación continua y en las prácticas. Asimismo, no podrán convocarse pruebas evaluables que no estuvieran previstas antes de la convocatoria del paro.

Además, las plataformas de las seis universidades preparan un calendario de movilizaciones para el mes de noviembre con dos jornadas de huelga el 4 y 5 de noviembre para criticar el actual acuerdo de financiación plurianual que fue firmado en marzo entre los rectores de las seis universidades públicas y la Comunidad de Madrid.

MANIFESTACIÓN Y MOVILIZACIONES DURANTE TRES DÍAS

Durante la primera jornada de huelga, este miércoles, se han programado piquetes informativos en centros de toda la Comunidad de Madrid desde las 8 horas, concentraciones descentralizadas a las 10 horas, una concentración en la Puerta del Sol a las 12 horas y una manifestación entre Atocha y Sol a las 18 horas.

Este jueves se repetirán los piquetes desde las 8 horas y se celebrará una cadena humana en la Consejería de Educación a las 12 horas. Por la tarde están previstas asambleas de zona y mesas informativas.

Este viernes, además de los piquetes de las 8 horas, los convocantes celebrarán una asamblea abierta en el Parque del Retiro a las 12 horas y una nueva manifestación entre Atocha y Sol a las 18 horas.

COMUNIDAD GARANTIZARÁ SERVICIOS MÍNIMOS

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad, Mercedes Zarzalejo, ha asegurado este martes que desde la Administración garantizarán los servicios mínimos en la huelga indefinida de la educación madrileña de este miércoles.

La consejera ha señalado que deben garantizar "el derecho a la educación y el derecho al trabajo" de todos los docentes que no se quieren unir a huelga, aunque ha remarcado que respetan el derecho a huelga de todos los sindicatos convocantes y todos los docentes que se sumen a ella.

Respecto a la reivindicaciones de los sindicatos, Zarzalejo ha recordado que los mismos sindicatos que han convocado esta huelga también "están sentados al mismo tiempo en una mesa de negociación" con la carrera profesional docente. "Nos estamos sentando cada dos semanas para negociar", ha puntualizado.

Además, la responsable de la educación madrileña ha hecho alusión a la bajada de ratios en Secundaria y la bajada de horas lectivas en Primaria que también "están cumpliendo" desde el Ejecutivo autonómico tras el acuerdo sectorial, que según ha recalcado tiene vigencia hasta 2028. En este sentido, ha subrayado que fruto de este acuerdo sectorial, en la Comunidad de Madrid ya están en 1º y 2º de Primaria "en una ratio de 20 alumnos por aula".

Del lado de las universidades, Zarzalejo incidió en que el acuerdo de financiación plurianual firmado en marzo con las seis universidades públicas es "histórico" y "no hay ninguna causa ni nada" que justifique la convocatoria de huelga para el 4 y 5 de noviembre en las seis universidades públicas de la región.

Respecto a la unión de las plataformas de la Universidad Complutense (UCM) y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) x La Pública a la huelga, la consejera ha puntualizado que a pesar de que, en un principio, "no consiguieron unirse" a la convocatoria, finalmente con "ruido" han logrado adherirse.