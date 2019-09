La programación de Cineteca Madrid en septiembre estará marcada por el Festival Animario y la ciencia ficción

Publicado 01/09/2019 15:52:50 CET

Cineteca Madrid ha preparado una programación variada durante el mes de septiembre marcada por el Festival Animario (el Festival Internacional de Animación Contemporánea de Madrid) y ciclos de películas de ciencia ficción.

Según ha indicado el Ayuntamiento de la capital en un comunicado, destaca como novedad la segunda edición del Festival Animario, la cual es la inauguración de una sección competitiva internacional de cortometrajes.

El evento tendrá lugar del 26 al 29 de septiembre y estará co-organizado con Matadero Madrid y apoyado por el centro comercial Plaza Río 2.

Una veintena de films se presentarán durante este evento, algunos de artistas y cineastas como Jodie Mack, Izibene Oñederra, Michael Frei, Cristóbal León & Cristina Sitja, o Chris Shepherd. Los temas de los trabajos serán el colonialismo, las visiones de género, los conflictos protagonizados por la migración o el medioambiente, "impregnados por humor de todo tipo".

En este evento también se darán clases magistrales con los nominados al Óscar David Fine y Alison Snowden, el artista Nikita Diakur o un encuentro con el cineasta Salvador Simó, quien desvelará los secretos del rodaje de su film 'Buñuel en el Laberinto de las tortugas', una obra preseleccionada para representar a España en la nonagésimo segunda edición de los Premios Óscar en la categoría de 'Mejor película de habla no inglesa'. Asimismo, desarrollarán talleres con el animador Coque Riobóo y la artista visual Carmen Main.

CIENCIA FICCIÓN

En cuanto a películas de ciencia ficción, la programación de este septiembre incluirá el ciclo 'Ya están aquí' con estrenos 'El extraordinario viaje' de Celeste García de Arturo Infante (7 y 25 de septiembre) y 'UFO in Her Eyes' de Guo Xiaolu (19 y 24 de septiembre) u obras de culto como 'Cielo Líquido' (20 y 24 de septiembre), la cual Cineteca re-estrenará en su versión restaurada con la presencia de su director SlavaTsukerman y de la coguionista y actriz principal Anne Carlisle.

Otras películas de temática extraterrestre que se proyectarán son las tres versiones de los 'Body snatchers' (Secuestradores de cuerpos), la del director Donald Siegel en 1956 (5 y 17 de septiembre), la de Philip Kaufman en 1978 (3 y 24 de septiembre) y la de Abel Ferrara en 1987 (3 y 11 de septiembre).

Por otro lado, se podrán ver trabajos documentales de George Kuchar (Id Came From Inner Space, 7 y 21 de septiembre), o Joshua Oppenheimer (These Places We've Learned To Call Home, 7 y 21 de septiembre).

Completarán el ciclo 'El recuperador' de Alex Cox (6 y 25 de septiembre), 'Mal gusto' de Peter Jackson (5 y 10 de septiembre), 'The Wild Blue Yonder' de Wener Herzog (8 y 25 de septiembre), 'Paul' de Greg Mottola (8 y 18 de septiembre), 'La llegada' de Denis Villeneuve (6 y 24 de septiembre) y 'Liquid Sky Revisited' de Slava Tsukerman (21 y 24 de septiembre).

LA FAMILIA ES MENTIRA: ESTRENO DE RAY&LIZ DE RICHARD BILLINGHAM

Otro estreno de Cineteca Madrid será 'Ray&Liz' (del 6 al 12 de septiembre), del fotógrafo británico Richard Billingham. La película retratra fotográficamente la "devastación familiar, social, íntima y económica" de la era de Margaret Thatcher como primera ministra en Gran Bretaña.

Por otro lado, con el estreno de Ray&Liz, Cineteca presenta por primera vez en España el mediometraje 'Fishtank' (6 y 7 de septiembre), realizado en 1998 y producido por la BBC. Además, el fotógrafo y cineasta impartirá una clase magistral sobre su trabajo el sábado 7 de septiembre en la Sala Azcona.

FUERA DE FOCO

Durante el día 7 de septiembre, Cineteca proyectará de 'De sol a sol, 1982-2018' de Jaime Villena Ferrer y Alejandro Villena Salinas. Esta película doméstica grabada en 'Super 8' y "olvidada en un armario" durante 30 años retrata el cariño de un hijo hacia su padre y la admiración por la figura del pintor Antonio López Torres, tío y mentor de Antonio López García.

Esta cita irá acompañada de una performance musical con piano en homenaje a la pasión del pintor por los cantos de los pájaros y alguna otra sorpresa.

Del 25 al 29 de septiembre, con el comienzo de curso y los recuerdos estivales todavía en la piel, Cineteca recupera la última película DE Jonás Trueba, rodada íntegramente en Madrid entre el 1 y el 15 de agosto del año pasado: 'La virgen de agosto'.

Con el final del verano, vuelve a la Sala Plató 'La Flor', una obra de Mariano Llinás cuya duración es de 14 horas. La obra ha sido rodada a lo largo de más de diez años por todo el mundo. La primera, segunda y tercera parte de la cinta se proyectan el 20, 21 y 22 de septiembre, respectivamente.

OTROS ENCUENTROS Y FESTIVALES

Del 3 al 8 de septiembre se celebrará la cuarta edición del festival 'Una casa', proyecto multidisciplinar de la Asociación Cultural 'ANIMA ARS' cuyO objetivo es reflexionar sobre la identidad personal y colectiva a través de la difusión y el análisis de obras audiovisuales de carácter introspectivo, con un cine en primera persona. El festival se inaugurará con el ciclo 'In Between', dedicado a Jonas Mekas.

Del 6 al 13 de septiembre tendrá lugar el ciclo '#Documentalasluchas', organizado por el colectivo 'Toma la tele'. En su tercera edición, presentará siete documentales sobre historias de respuestas ciudadanas ante diferentes conflictos y contextos. Posteriormente, habrá un coloquio.

Del 12 al 15 de septiembre, también regresará el festival 'Directed by Women', que en su quinta edición y bajo el lema 'El cine transforma', se mostrará el trabajo de 50 directoras del panorama nacional cinematográfico. También habrá coloquios posteriores a cada pase.

Del 15 al 18 de septiembre, la muestra 'Todo cine. Todo dominicana' pretende acercar al público a la cultura y sociedad dominicana a través de su cine y, al mismo tiempo, propone generar "un espacio de oportunidades de intercambio entre miembros de la industria del cine dominicano y español".

Por otro lado, regresará '3XDOC', del 17 al 20 de septiembre, un encuentro internacional de creadores y productores organizado por la asociación DOCMA (Asociación de cine documental). En esta nueva edición del evento se centrará en la figura del productor creativo.

Además, los domingos de septiembre, Cineteca retomará las matinés infantiles dirigidas a todos los públicos y con entrada gratuita para menores de 12 años. La sesión de septiembre incluirá los cortos de 'Tu abuelo es un oso' (8 y 22 de septiembre) o la película de animación 'Gordon y Paddy' de Linda Hambäck (15 de septiembre).