Propietario de parcela del arco de la Colonia de la Prensa de Carabanchel quiere donarlo a cambio de dejar de pagar IBI

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El propietario de la parcela donde se encuentra el arco de la Colonia de la Prensa de Carabanchel está dispuesto a donarlo como bien al patrimonio municipal a cambio de dejar de pagar el IBI.

Así lo ha resumido el portavoz socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio Giraldo, en la comisión de Obras, Equipamientos Públicos y Vivienda. "Podemos decir que (el arco) no es de nadie. Se encuentra en la vía pública, sin embargo, hay una pequeña parte que cae sobre una parcela privada, de un particular. En su escritura no tiene el arco de la Colonia aunque desde hace muchos años viene pagando el IBI por esta edificación", ha explicado el edil.

El propietario de esta parcela "está completamente dispuesto y han mostrado su disposición a hacer la cesión que sea correspondiente al Ayuntamiento de Madrid con una condición, dejar de pagar ese IBI que entiende que no les corresponde".

El socialista Antonio Giraldo ha recordado que el Pleno de Carabanchel aprobó por unanimidad una propuesta del PSOE para que el Ayuntamiento inicie el expediente de deslinde y adquisición del arco de la Colonia de la Prensa, en el número 1 de la calle rodríguez Lázaro, para proceder a la restauración y mantenimiento de este bien.

La Colonia de la Prensa de Carabanchel se construyó entre 1913 y 1916 a partir de la idea de medio centenar de periodistas y escritores para crearse un área de retiro. La primera piedra fue puesta por Alfonso XIII y sufrió los daños de la Guerra Civil. Hoy ya no cuenta con muchas de las casitas que formaban parte de su configuración y además, en palabras de Giraldo, está en "un estado de conservación francamente mejorable en muchos casos".

El socialista ha reclamado una intervención por parte del Ayuntamiento en el arco de entrada a la colonia histórica, su elemento más característico, un bien que presenta un "problema administrativo" porque "aunque está en la vía pública no se encuentra inventariado en los bienes inmuebles del Ayuntamiento".

El PSOE ha pedido, como también lo hizo en 2022 en el Pleno de Carabanchel, que el arco de la Colonia de la Prensa sea declarado Bien de Interés Cultural. "Nos congratulamos de que hayamos alcanzado un consenso en la Junta Municipal hace dos semanas en el que todos los grupos votaron a favor para que el Ayuntamiento pueda iniciar un expediente de dominio y hacerse con la titularidad de este bien con el fin de restaurarlo ante sus problemas estructurales", ha añadido el concejal socialista.

EL ÁREA NO HA RECIBIDO PROPUESTA FORMAL ALGUNA

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, ha asegurado que el equipo de Gobierno tiene un interés manifiesto en rehabilitar las colonias históricas para apuntar sobre la de Carabanchel que "a día de hoy el área no ha recibido ninguna propuesta de tramitación de un expediente patrimonial de adquisición del arco de la Colonia de la Prensa".

Los únicos antecedentes de los que disponen se remontan al mes de julio de 2022, cuando se manifestó el interés en incorporar el arco al patrimonio municipal. El área trasladó una nota informativa al distrito poniendo de manifiesto una serie de cuestiones necesarias para resolver con carácter previo a la tramitación de cualquier expediente patrimonial de adquisición, como la regularización catastral o la aclaración de la situación urbanística.

"Hasta la fecha no se ha recibido ninguna comunicación al respecto y, en cualquier caso, si se solventaran las dificultades que se han puesto ya en conocimiento del distrito, la tramitación de este expediente patrimonial requeriría de un pronunciamiento del área de Cultura, Turismo y Deporte con el fin de aclarar el valor histórico y artístico de este bien", ha detallado Paloma García Romero.

En resumen, "primero está la responsabilidad del propietario y si empieza un expediente por parte del área de Cultura diciendo cuál es el interés artístico de este bien y se traslada a Obras la necesidad de aceptar esa donación". "Por nuestra parte estaremos encantados", ha asegurado, pero primero "tiene que haber una petición en un expediente formal", con el registro de toda la regularización catastral.