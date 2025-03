El proyecto de colector para acabar con inundaciones del barrio del Aeropuerto está a la espera del sí de CHT y Aena

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Canal de Isabel II ya ha entregado el proyecto de colector para acabar con las inundaciones del barrio del Aeropuerto con dos alternativas de vertido de agua, un proyecto que fue entregado el pasado diciembre a la Confederación Hidrográfica del Tajo, y cuya respuesta aún esperan, misma situación en la que se encuentra la respuesta de Aena para que ese colector pueda atravesar los terrenos aeroportuarios, ha informado el concejal-presidente de Barajas, Juan Peña, en el Pleno de Cibeles.

"No mientan y dejen de arremeter contra la Comunidad y el Canal. El bloqueo ahora mismo está en Aena y en la Confederación", ha lanzado Peña a la bancada socialista, donde ha aportado "un dato objetivo, que en siete meses se ha avanzado más que en veinte años y quiero seguir así".

La concejala socialista María Caso ha reclamado en el Pleno de Cibeles que la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II presenten en un plazo máximo de tres meses el proyecto definitivo de colector en el barrio del Aeropuerto, que "lleva quince años sufriendo inundaciones", pura "demagogia" y "mezquindad" para Peña, que cree que los socialistas están anteponiendo sus "pretensiones partidistas" en esta "tragedia".

"Año tras año, la solución no llega. Como Gobierno municipal tras gobierno municipal, como gobierno autonómico tras gobierno autonómico, siempre han mirado hacia otro lado, cuando la solución definitiva no puede esperar ni un día más", ha alegado Caso, que ha descrito la situación "crítica" que vive el vecindario, "con demasiados desalojos de casas, con demasiados seguros que ya no pagan más reformas, con demasiado miedo por si esta vez los daños no son solo materiales". "No han aprendido nada de la tragedia de Valencia", ha lamentado Caso.

Peña ha destacado que la solución "pasa por la construcción de un tercer colector de Rejas y una solución que pasa por tres administraciones y multitud de direcciones generales". "De esta forma, con el compromiso e impulso del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, nació en octubre de 2023 la mesa de trabajo del barrio Aeropuerto, compuesta por Ayuntamiento, Canal, Ministerio de Transportes, Aena, Confederación Hidrográfica del Tajo, todos imprescindibles en la solución", ha indicado el concejal.

LA 'MAROTIZACIÓN' SOCIALISTA

Se trata de "un espacio de trabajo, de diálogo directo, en el que se desbloquean asuntos, se avanza y se salvan dificultades técnicas, un espacio con un primer encuentro en el que se escuchó testimonios de asociaciones de vecinos, de comunidades de propietarios, también del Colegio de Arquitectos y que desde entonces se ha primado sobre todo el trabajo de los técnicos y no de los políticos".

Juan Peña ha recordado "hitos históricos en la solución como la firma el pasado viernes de la cesión de la titularidad de la avenida de la Hispanidad y la M-22 del Estado al Ayuntamiento, lo que supone un 80% del terreno por donde tiene que transcurrir el nuevo colector".

"No voy a parar hasta tener la tuneladora trabajando porque en mi mente está un barrio del Aeropuerto sin temor a inundaciones. Visualizo poder ajardinar el barrizal y dar normalidad al barrio que los vecinos se merecen", ha declarado Juan Peña, que ha agradecido aportaciones como la de la exconcejala y actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, frente a un equipo municipal socialista "que ha decidido 'marotizarse y crear confusión entre los vecinos en su batalla particular contra Madrid".