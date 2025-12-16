El proyecto de presupuesto de Madrid llega al Pleno del lunes con 733 enmiendas, 3 de ellas a la totalidad y pretumbadas

Pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de presupuestos de 2026 del Ayuntamiento de Madrid llegará al Pleno de Cibeles que se celebrará este lunes con 733 enmiendas, tres de ellas a la totalidad y firmadas por cada uno de los grupos de la oposición, todas ellas tumbadas por los votos mayoritarios del PP en la comisión extraordinaria de Hacienda, celebrada este martes.

El texto resultante, que se elevará al Pleno, ha salido adelante en la comisión extraordinaria con los votos en solitario del PP y el rechazo de Más Madrid, PSOE y Vox. Los 'populares' únicamente han votado a favor de las enmiendas presentadas por ellos, un total de 25 (17 a los gastos y 8 a las bases).

De las 733 enmiendas, 639 son parciales al estado de gastos, que se suman a las cuatro enmiendas al estado de ingresos, 44 a los objetivos y 43 enmiendas a las bases de ejecución del presupuesto.

Las referentes al estado de gastos han sido 199 por parte de Vox, todas ellas rechazadas por el PP. Los socialistas han presentado 245 enmiendas, igualmente con el 'no' de los 'populares', el mismo camino que han recorrido las 177 de Más Madrid. El PP sí ha sacado adelante las 17 presentadas, después de retirar una en comisión.

El 'no' del PP también ha sido el recibido por las 41 enmiendas a los objetivos de Vox y las tres de los socialistas, igual que las 30 de los de Javier Ortega Smith y las cinco de los de Rita Maestre en las bases de ejecución. Sí han salido adelante las ocho firmadas por el PP, dos de ellas transaccionadas.

El proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Madrid alcanza los 6.578 millones de euros --301,1 millones más que en 2025, lo que representa un incremento del 4,8% respecto al presente ejercicio-- y será "el más inversor desde 2008", destacaba semanas atrás la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo.

El presupuesto alcanza los 7.724 millones de euros si se incluye al sector público empresarial. La delegada ponía el foco en el refuerzo del gasto social, que alcanzará los 1.271 millones de euros (141 millones más que en 2025), lo que permitirá al Ayuntamiento destinar a políticas sociales 360 euros por habitante, un 43% más que en el año 2019 y alcanzar la cifra más alta de la serie histórica.

A lo que sumaba que en el apartado de la sostenibilidad económica y la cohesión territorial, 2026 será el año con mayor inversión en la capital desde 2008. La media de inversión de este segundo mandato de José Luis Martínez-Almeida es de 639 millones de euros frente a los 248 de la Corporación 2016-2019, presidida por Manuela Carmena, es decir, más del doble, ha destacado el área.

A destacar la finalización del soterramiento de la A-5, el Parque de Ventas y el cubrimiento del tramo final de Castellana, que dispondrán de un presupuesto de 279 millones de euros. El presupuesto de 2026 incluye 655 proyectos para avanzar en la transformación y cohesión territorial.

UN 15% MÁS PARA LOS DISTRITOS

Estas cuentas permitirán que los 21 distritos gestionen un 15% más de presupuesto, superando por primera vez los 1.000 millones de euros, que reciban 713 millones de todas las áreas en inversiones y que vayan a contar con 47 nuevos equipamientos, de los que una veintena finalizarán en 2026.

Las inversiones previstas para el próximo año aumentan en 92,3 millones de euros, hasta los 751 millones, "la cifra más alta desde 2008", una cantidad que sumada a la de las empresas públicas asciende a 1.011 millones. El presupuesto incluye 655 proyectos de inversión, de manera que se invertirá, entre otros, en 47 equipamientos: trece culturales, once deportivos, diez sociales, cinco de seguridad y emergencias y ocho de otra naturaleza, con 342 millones de euros de inversión nueva.

CASI UN 4% MÁS DE INGRESOS

En cuanto a las Transferencias de Capital, incluidas en el Capítulo 7, se incrementan en 9,5 millones para situarse en 178,06 millones de euros. La previsión de ingresos no financieros para el próximo año crece en 238,4 millones de euros, un 3,8% más que en 2025, hasta situarse en 6.574,7 millones de euros.

En impuestos directos, la previsión es de 2.490,7 millones de euros, 23 millones menos que en 2025, mientras que los indirectos suben en 47,2 millones hasta los 293,5 millones. Las tasas aumentan hasta los 1.055,2 millones de euros, 47 millones más.

Las transferencias corrientes se incrementan en 172,8 millones hasta los 2.543,7 millones de euros. Además, los ingresos patrimoniales disminuyen en 3,8 millones, situándose en 76,4 millones. En lo referente a la enajenación de inversiones reales, bajan 9,1 millones hasta los 107,5 millones, mientras que las transferencias de capital suben 7,4 millones y se quedan en 7,6 millones de euros.