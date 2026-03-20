PSOE acusa a Almeida de "traspasar todas las líneas rojas" y le exige disculpas a vecinos de Montecarmelo

Persona porta pancarta con lema 'Cantón no' durante una manifestación vecinal para protestar por la construcción del cantón, en Montecarmelo, a 1 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista Meritxell Tizón ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de "traspasar todas las líneas rojas" por sus declaraciones sobre el cantón de Montecarmelo y le ha exigido que pida disculpas a los vecinos de este barrio de la capital.

"Un alcalde no puede responder con desprecio e insultos a los vecinos y vecinas a los que representa, familias que sólo ejercen su derecho legítimo a informarse, a opinar y a defender su barrio", ha afirmado Tizón en declaraciones remitidas a la prensa.

Así, ha señalado que los vecinos "no son el problema" y ha destacado su "rigor" y "paciencia" frente a la falta de "transparencia" y de "diálogo" por parte del Gobierno municipal. "Son ciudadanos y ciudadanas organizadas y que hoy, ante la opacidad municipal, han respondido con un informe riguroso de 71 páginas", ha señalado la socialista, quien ha insistido en que la respuesta recibida por parte del alcalde ha sido "el desprecio y el insulto".

La concejala ha advertido de que el proyecto del cantón "sigue adelante", sigue siendo "motivo de controversia" y además "está judicializado", ya que, según ha indicado, los vecinos han tenido que acudir a los tribunales "ante la falta de respuestas".

"No se puede pedir a esos vecinos y vecinas que esperen a ver que se construye. La transparencia no funciona así. La obligación de un ayuntamiento es explicar con claridad antes de ejecutar qué se va a hacer, con qué impacto y con qué garantías", ha subrayado.

Tizón ha anunciado que el PSOE llevará este asunto al próximo Pleno de Cibeles y ha exigido al alcalde que "pida disculpas" y aclare si apoyará la iniciativa de su grupo para "paralizar el proyecto, retirar las vallas que ocupan 14.000 metros cuadrados y remitir toda la documentación al juzgado".

"Esto no es confrontación política, es respeto institucional", ha señalado la edil, quien ha recordado a Almeida que "no está por encima de los madrileños y madrileñas, está a su servicio".