El PSOE acusa a Ayuso de querer "pisotear" la Asamblea con el apoyo de Vox que "condiciona la política madrileña"

Reprocha al Gobierno regional que viva "confrontando": "¿Si creen que se les dan pocos fondos por qué no nos han dejado hacer esa comisión de estudio?

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, ha acusado al Gobierno regional de querer "pisotear" el Parlamento autonómico con el apoyo de Vox que se encarga de "condicionar la política madrileña".

Pese a que la mayoría de la Mesa de la Asamblea de Madrid esté compuesta por PP y Vox, Jalloul no cree que la Legislatura esté perdida, sino que lo ve como "un reto" y se ha mostrado con "mucha ilusión" de encabezar el grupo parlamentario, con un "buen equipo de diputados" que trabajan día y noche, pese a haber perdido 13 escaños.

Sí que lamenta que Vox esté "condicionando la política madrileña" al estar negociando constantemente intereses con el PP. De hecho, ha recordado cómo PP y Vox apoyaron en la legislatura pasada la comisión de investigación en residencias y en esta no lo van a hacer, al igual que el PP que también se está plegando a reformas de las leyes LGTBI o la reducción de consejerías como ha pedido Vox.

Por todo ello, la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid asegura que "nunca" dejarán de trabajar y de hacer "una oposición firme".

LAMENTA EL BLOQUEO DE LAS DERECHAS

En esta línea, ha vaticinado que las 'derechas' seguirán "bloqueando" la comisión de investigación en residencias, pese a haberla ya registrado su grupo hasta en dos ocasiones. "Los familiares tienen derecho a saber lo qué paso y no se está contando la verdad. No se nos deja hacer control parlamentario y nos están quitando esas funciones esenciales. No sé qué tratan de ocultar, pero nos parece indigno", ha lanzado.

La primera polémica medida que ha aprobado el Ejecutivo madrileño es la reforma de Telemadrid. Se ha nombrado como administrador a José Antonio Sánchez y esto a la portavoz socialista le parece "muy mal" cuando el equipo anterior con José Pablo López a la cabeza había trabajado "mucho" en la "pluralidad informativa".

A su juicio, Telemadrid funcionaba "bien" y ahora vuelve "el hombre que dejó el ERE más grande de la historia de Telemadrid, con 260 millones de deuda y un 3% de audiencia", a lo que se le suma que la ley "no ha sido consensuada" por el resto de grupos.

AFEA AL GOBIERNO REGIONAL QUE "VIVA CONFRONTADO"

Jalloul también ha lamentado que el Gobierno regional "viva confrontando" de forma constante y ahora con el reparto de fondos europeos y en materia fiscal. Así, ha recordado que su grupo presentó una comisión de estudio para fiscalizar dichos fondos pero no les dejaron, porque "van con ese afán de pisotear lo que es la institución parlamentaria".

"¿Si creen que se les dan pocos fondos por qué no nos han dejado hacer esa comisión de estudio? Se les ha dado fondos pero siempre se están quejando", ha criticado.

En cuanto al polémico 'impuesto especial' para Madrid, Jalloul considera que se debe hablar de un sistema "progresivo y justo" para que los que más tienen "sean los que más paguen, porque si no repercute en las clases medias y bajas y es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, a su parecer.

Dice tener clara su "oposición" a Ayuso y ya ha avisado de que van a luchar "por lo que quieren y por la justicia social", para que la Sanidad, la educación sean "muchísimo mejor" con más plantillas de personal e invirtiendo en los servicios públicos.

Para ello, van a ir proponiendo en esta legislatura medidas en la línea de mejorar la situación de la Formación Profesional, exigiendo más plazas; el suicidio, temas de discapacidad, ecologismo, violencia de género, becas comedor y Telemadrid.