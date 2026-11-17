Archivo - Nuevo edificio de vestuarios de los campos de rugby y fútbol del Centro Deportivo Municipal Entrevías - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha acusado este martes al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de "dejar morir" los polideportivos municipales de Madrid por la falta de mantenimiento, las averías y los cierres que sufren numerosas instalaciones, mientras que la concejala delegada de Deporte, Sonia Cea, ha defendido las obras que está acometiendo el Ayuntamiento para mejorar los equipamientos y garantizar la seguridad de los usuarios.

Así se ha puesto de manifiesto durante la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte, en una comparecencia de Cea solicitada por la edil socialista María Caso, quien ha denunciado una situación de "emergencia y abandono" en los centros deportivos municipales, tanto en aquellos que permanecen cerrados como en los que continúan prestando servicio pese a presentar deficiencias.

"Cuando usted habla de cierre por obras, también podríamos hablar de cierre porque ustedes ponen las instalaciones al límite, cierre porque ustedes las dejan morir", ha reprochado Caso quien ha cuestionado que muchas de las averías y problemas de seguridad lleven años sin solucionarse.

Según un análisis elaborado por el Grupo Municipal Socialista, más de 250.000 madrileños viven en barrios con instalaciones deportivas cerradas total o parcialmente o que han perdido el servicio de piscina climatizada. Los socialistas calculan además que los centros afectados por estos cierres suman cerca de cuatro millones de usos anuales, uno de cada cinco de toda la red municipal.

GOTERAS, FALLOS DE SEGURIDAD Y PROBLEMAS DE MANTENIMIENTO

Durante su intervención, Caso ha enumerado algunas de las deficiencias que presentan los polideportivos municipales, entre ellas "extintores caducados, sistemas de alarma contra incendios no operativos, deshumectadoras sin funcionar, vestuarios y duchas sin agua caliente sanitaria".

La edil ha mostrado fotografías tomadas durante sus visitas a distintos centros deportivos, como el de Entrevías, donde ha denunciado filtraciones de agua, desprendimientos de techos y problemas de seguridad en las salas de máquinas.

También ha alertado de la situación de la piscina del centro deportivo de Hortaleza, donde los socialistas aseguran haber registrado niveles de humedad superiores al 99%.

A estos problemas ha sumado los problemas con las empresas encargadas del mantenimiento. En este sentido, ha citado informes de responsables de centros como Wilfred Agbonavbare o La Masó, donde, según ha relatado, una empresa dio por reparadas unas puertas de emergencia que seguían sin funcionar.

Caso ha cuestionado además la falta de coordinación entre las juntas de distrito, las empresas de mantenimiento y las distintas áreas municipales, al considerar que las responsabilidades pasan de unas a otras.

CUATRO CENTROS COMPLETAMENTE CERRADOS POR OBRAS

Frente a estas críticas, Cea ha defendido que los cierres responden precisamente a las actuaciones de reforma y mantenimiento necesarias para recuperar unas instalaciones que, en muchos casos, tienen una elevada antigüedad y soportan un uso intensivo.

La concejala ha cifrado en cuatro los centros deportivos municipales completamente cerrados por obras: Ángel Nieto, Raúl González, Fernando Martín y Alfredo Goyeneche, donde se están acometiendo trabajos de gran envergadura que impiden mantener la actividad.

Según las previsiones municipales, el Ángel Nieto reabrirá en enero de 2027 tras las obras de renovación de las piscinas, vestuarios, cubierta y sistemas de seguridad, mientras que los trabajos del Raúl González finalizarán previsiblemente a finales de este año.

Por su parte, el Fernando Martín, cerrado desde julio por la sustitución de la climatización, tiene prevista su reapertura a finales de enero de 2027, mientras que el Alfredo Goyeneche podría volver a funcionar a principios del próximo año.

A estos cierres totales se suman otros parciales en instalaciones como Vicente del Bosque, La Concepción, Casa de Campo, Marqués de Samaranch o La Masó, donde las obras afectan a piscinas, pabellones, vestuarios y otros espacios, mientras que en algunos casos se mantiene la actividad en el resto del recinto.

Cea ha explicado que el Ayuntamiento intenta programar las actuaciones para reducir su impacto y compatibilizarlas, siempre que sea posible, con la práctica deportiva. "Cuando se puede, se combina con la prestación del servicio, y cuando no podemos, hay que proceder al cierre, porque para nosotros lo primero es garantizar la seguridad de los usuarios", ha subrayado.

La concejala ha reconocido que estas obras ocasionan molestias a quienes utilizan habitualmente las instalaciones y ha explicado que el Consistorio intenta derivarlos a otros centros, aunque ha admitido que "no siempre se puede cubrir el 100% de la demanda de los afectados" debido a la elevada ocupación de los equipamientos alternativos.

CEA REIVINDICA MÁS DE 410 MILLONES EN MANTENIMIENTO Y REFORMAS

La responsable municipal de Deporte ha rechazado de este modo la imagen de "abandono" trasladada por el PSOE y ha reivindicado una inversión de más de 410 millones de euros desde 2019 en reformas y mantenimiento de instalaciones deportivas, con unas 2.000 actuaciones.

"Los cierres se están produciendo por la realización de obras y por los esfuerzos que estamos realizando para dotar del mantenimiento necesario a nuestras infraestructuras", ha defendido.

También ha destacado que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha construido 14 nuevos equipamientos deportivos y mantiene otros cuatro en ejecución, además de impulsar medidas para ampliar las plazas disponibles en actividades y reforzar el personal de los centros.

Cea ha recordado que Madrid cuenta con 82 centros deportivos municipales y 606 instalaciones deportivas básicas, que registran 22,6 millones de usos, y ha insistido en que esta elevada actividad obliga a acometer trabajos de conservación y mejora de manera continuada.

"Hay más instalaciones, más actividades, más servicios disponibles y hay más obras de mantenimiento", ha reivindicado la delegada, quien ha asegurado que el Gobierno municipal seguirá acometiendo las actuaciones necesarias para garantizar la práctica deportiva, aunque ello implique cierres temporales y molestias para los usuarios.

En cuanto a las quejas de los usuarios, la delegada ha señalado que en 2025 se registraron 8.914 reclamaciones relacionadas con el deporte municipal, lo que equivale, según sus cálculos, a unas cuatro por cada 10.000 usos, una incidencia que ha calificado de "bastante residual", aunque ha asegurado que ello no significa que los problemas no preocupen al Gobierno municipal.