PSOE advierte a Almeida de que "justificar" a Ayuso sobre el voto por correo se "llevará por delante" al PP

Archivo - La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, durante el Debate del Estado de la Ciudad, en el Palacio de Cibeles, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España) - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha advertido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que tratar de "justificar lo injustificable" tras las declaraciones de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sobre el voto por correo, es "un camino" que se "va a llevar por delante" al PP.

"Almeida, te lo voy a explicar de forma sencilla: lo que plantea tu jefa es un golpe a las reglas de la democracia y hoy tú estás intentando justificar lo injustificable. Seguid por ese camino. Os va a llevar a todos por delante", ha señalado Maroto en una publicación de la red social 'X'.

Maroto ha reaccionado así a las declaraciones del alcalde desde Valdecarros en las que ha señalado que Ayuso lo que hizo fue mostrar que "ella prefiere votar presencialmente" y "ya está" después de que la jefa del Ejecutivo madrileño pidiera a los españoles no votar por correo en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ante posibles "adulteraciones".

"Lo que ayer dijo la presidenta Ayuso es que primero hay que ir a votar y yo creo que eso es fundamental que se lo digamos a todo el mundo, que vayan a votar. Y en segundo lugar, ella se decanta por la opción del voto presencial en vez del voto por correo. Creo que tampoco tiene ningún problema", ha afirmado Almeida, quien ha pedido que no se genere más polémica ni se entre "en el marco de lo que pretende plantear el PSOE".