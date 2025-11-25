PSOE afea la "cobardía" de Feijóo para "poner orden" y exigir a "negacionista" Ayuso condenar violencia de género

Inicio de la manifestación por el 25 de noviembre del Foro Madrid 25N y el Movimiento Feminista de Madrid - EUROPA PRESS

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE-M, Lorena Morales, ha censurado este martes la "cobardía" del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, para "poner orden en casa" y exigir a la "negacionista" presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que condene la violencia de género.

Así lo ha apuntado en declaraciones a los medios antes de la manifestación por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer convocada por el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid.

"Estamos aquí desde el Partido Socialista para decirle --a Ayuso-- que basta ya, que no queremos ser el epicentro de la zona ultra", ha subrayado la socialista, que ha reclamado a Feijóo "que ponga orden en su casa". "Su cobardía con la señora Ayuso, con una presidenta negacionista, nos está poniendo en grave riesgo a las mujeres", ha enfatizado.

En esta línea, ha recalcado que la presidenta regional "no rechaza la violencia de género" y ha afeado que "ni siquiera ha sido capaz" de ir al acto del 25-N organizado por la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol. Además, le ha recriminado que, tras el crimen de Alpedrete, justificara las declaraciones del alcalde de la localidad, Juan Fernández (PP), diciendo que fue "el más certero" al ser quien más conocía a la familia.

Se refería así a una mujer de 60 años asesinada en Alpedrete a manos, presuntamente, de su marido, quien después se suicidó. Un suceso que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de género contabiliza como un asesinato machista.

"No somos ciudadanas de segunda y merecemos dejar de ser la única región que no tiene ley de igualdad; dejar de tener las estrategias contra la violencia de género y contra la trata caducadas desde hace cinco años; y una comunidad que tiene un presupuesto de 38 millones para igualdad y violencia de género, del que 20 los pone el Gobierno de España, en un presupuesto global que tiene Madrid de 30.000 millones de euros. Eso es lo que valemos para la señora Ayuso las mujeres en Madrid, absolutamente nada", ha lamentado.