PSOE celebra la declaración de Peironcely como lugar de memoria: "reconocimiento, reparación y dignidad democrática"

Archivo - Peironcely 10 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista Jorge Donaire ha celebrado la declaración como Lugar de Memoria Democrática de Peironcely, 10, el edificio de Vallecas en el que el fotógrafo Robert Capa inmortalizó el horror de los bombardeos de la Guerra Civil (1936) sobre Madrid, con una imagen en la que se ven a varios niños ante una fachada devastada por la metralla.

"El Gobierno de España ha cumplido con una reivindicación histórica y ha dado un paso decisivo para proteger un lugar que forma parte de nuestra memoria colectiva. Es un acto de reconocimiento, reparación y dignidad democrática", ha destacado en declaraciones remitidas a los medios.

En concreto, la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) declara como lugar de memoria el edificio de Peironcely 10, el espacio conocido popularmente como Plaza del Fotógrafo Robert Capa, la parcela ajardinada colindante y el Centro Pastoral de San Carlos Borromeo.

Para Donaire, es una noticia que "hace justicia" con uno de los espacios "más simbólicos de nuestra historia reciente y con todas las personas que durante años han trabajado para lograr este reconocimiento".

"La memoria democrática avanza cuando las instituciones escuchan una reivindicación ciudadana que se ha mantenido viva durante años", ha trasladado.

Así, ha reconocido la "perseverancia" de la plataforma #SalvaPeironcely10, así como del movimiento vecinal, de entidades sociales, investigadores y ciudadanía, "que nunca dejaron de defender el proyecto".

"Desde el Grupo Municipal Socialista seguiremos trabajando para que el Ayuntamiento de Madrid esté a la altura y cumpla con la parte que le corresponde", ha lanzado Donaire, quien ha instado al Área lidera por la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, a "dar continuidad a los compromisos adquiridos" y avanzar en el Centro Robert Capa para la interpretación de los bombardeos aéreos de Madrid.

"Porque la memoria democrática no termina con una declaración oficial. Necesita conservación, divulgación y compromiso institucional", ha concluido.