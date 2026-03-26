PSOE de Coslada dice que salida de MM del Gobierno responde a sus "problemas internos" y le acusa de "verter falsedades"

Archivo - El alcalde de Coslada, Ángel Viveros, durante el 15º Congreso Regional del PSOE-M, en la Universidad Carlos III - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Coslada ha afirmado que la salida de Más Madrid este jueves del Gobierno local responde a sus "problemas internos" y le ha acusado de "verter falsedades" en la rueda de prensa en la que han informado de su abandono.

Así lo ha trasladado la secretaria general del PSOE de Coslada, Macarena Orosa Hidalgo, quien ha reafirmado el apoyo de los socialista y la "cohesión del grupo municipal" con el alcalde, Ángel Viveros, a quien ha criticado Más Madrid pidiendo su dimisión.

Responde de esta manera a la rueda de prensa de Paz Garretas (Igualdad y Diversidad) y Sonia Murillo (Transición Ecológica, Transporte y Movilidad) en la que comunicaban que dejaban a Viveros en minoría y le acusaban de "bloqueo" institucional a medidas necesarias en el municipo.

Se rompía esta mañana el Gobierno tras meses de tensión en el Gobierno cosladeño, que derivó en un ultimátum de la formación verde en febrero. Además, entra también en juego la expulsión de Más Madrid de Fernando Romero (Primer teniente de alcalde y concejal de Economía, Empleo, Comercio, Turismo y Transición Energética) y Luis Arteaga (Deportes), que han seguido en el Gobierno de Viveros.

En las elecciones de 2023 PSOE lograba 7 concejales, Más Madrid 4 --fracturados ahora en dos-- y Podemos se hacía con 2, que permitían a Viveros armar la mayoría de 13 concejales necesaria para ser investido.

Orosa Hidalgo ha afirmado que el PSOE está "unido y comprometido con la gestión" y ha insistido en que la "crisis interna" de más Madrid "no puede ni debe afectar al funcionamiento del Ayuntamiento".

"Las dificultades en la gestión municipal, especialmente en cuestiones como presupuestos o remanentes, han estado vinculadas a la falta de acuerdo dentro de Más Madrid (...) Sus problemas internos no pueden trasladarse a la gestión pública ni perjudicar a los vecinos y vecinas", ha subrayado Orosa.

Ha cargado, además, contra Más Madrid y ha afirmado que la responsabilidad de la decisión de estas ediles es "exclusivamente suya" y que "cualquier intento de atribuir responsabilidades a terceros no se corresponde con la realidad". Más Madrid ha afirmado que las direcciones regionales de PSOE y Más Madrid intervinieron para tratar de encauzar la situación, se llegó a unas líneas rojas y Viveros las traspasó.

"No va a haber parálisis. El equipo de gobierno sigue trabajando con normalidad por los intereses de Coslada", ha proseguido el PSOE, que ha afirmado que seguirán "tendiendo puentes" y garantizando "la estabilidad" para que "la ciudad siga avanzando".