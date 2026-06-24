PSOE cree que Almeida "da por hecho" que no va a conseguir la mayoría absoluta y ve su proyecto político "amortizado"

La portavoz del Grupo Municiapl Socialista, Reyes Maroto - PSOE MADRID

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha afirmado este miércoles que el proyecto político del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, está "amortizado" y ha sostenido que el regidor ya "da por hecho" que no conseguirá mayoría absoluta y que "tendrá que pactar" con Vox.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios desde el Parque de El Retiro tras una entrevista del primer edil con 'ABC', en la que asume el "complicado" reto de revalidar la mayoría absoluta.

La socialista ha asegurado que Almeida "no necesita pactar con Vox para aplicar sus postulados", algo que, según ha defendido, se ha visto durante este mandato con el acuerdo sobre el "síndrome postaborto" y, en sus palabras, con el "boicot" al proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno central.

"Lo que está claro es que la prioridad nacional forma parte de las políticas del Partido Popular", ha afirmado la portavoz socialista, que ha citado como ejemplo la exigencia del requisito de empadronamiento para acceder a la Tarjeta de Transporte Personal. "Confundir a la ciudadanía entre arraigo y empadronamiento me parece que forma parte de esta dialéctica con la que nos quiere también confundir el señor Almeida", ha sostenido.