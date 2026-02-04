PSOE cree que Carabante debería asumir "responsabilidades" tras el "varapalo judicial" del Palacio de los Deportes

Archivo - El concejal del PSOE de Madrid, Antonio Giraldo, interviene durante un pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 24 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista Antonio Giraldo cree que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, debería asumir "responsabilidades políticas" tras el último "varapalo judicial" en el que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anula la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGUOM) para el ámbito del antiguo Palacio de Deportes, actual Movistar Arena.

"No puede ser que aquí todo lo que se haga sea anulado por los tribunales, por defectos de forma y por defectos de fondo también. Y aquí el delegado haga como que no pasa nada. Eso no puede ser", ha señalado Giraldo en declaraciones remitidas a los medios.

El TSJM considera que el proyecto de ajardinamiento aprobado por la Comunidad y el Ayuntamiento no cumplía los requisitos legales para ser calificado como una auténtica zona verde continua. La sentencia, dictada en octubre de 2025 tras un recurso contra el acuerdo aprobado en marzo de 2024 y a la que ha tenido acceso Europa Press, concluye que las áreas incluidas están fragmentadas, sin continuidad real para el esparcimiento ciudadano, y no respetan la normativa medioambiental invocada por la propia Administración.

Según Giraldo, el PSOE "ya advirtió en el Pleno de que se estaban haciendo cosas un poco regular, de que no se habían incorporado las correcciones que se pedían" en la anterior anulación de las modificaciones al Plan General.

El resultado, recalca el socialista, es una nueva anulación judicial. "Nos preguntamos cuál es la seguridad jurídica que hay en esta ciudad con este panorama. Es que todo es un desastre. La gente no sabe si lo que el Ayuntamiento está haciendo va a acabar anulado o no va a acabar anulado", ha subrayado.

El socialista cree que es "desolador", con "varapalos judiciales, uno tras otro" por los que Borja Carabante debería asumir ya "responsabilidades políticas". "Desde el Grupo Municipal Socialista estamos atónitos y escandalizados de este nuevo varapalo judicial al área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Uno más, es que la lista es interminable", ha insistido el edil.