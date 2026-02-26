PSOE cree que Carabante "falta a la verdad" sobre el cantón de Montecarmelo y critica que busque "enfrentar" vecinos

Montecarmelo lleva al Parlamento Europeo su rechazo al cantón y convoca una concentración tras el inicio de las obras - FRAVM

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista Meritxell Tizón cree que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, "falta a la verdad" en relación al futuro cantón de Montecarmelo y ha criticado que busque "desviar el debate" con una estrategia que pasa por "fomentar el enfrentamiento entre vecinos".

"Hoy hemos vuelto a escuchar al señor Carabante faltar a la verdad a los madrileños y de manera especial a los vecinos y vecinas de Montecarmelo. Su estrategia es evidente y preocupante", ha afirmado la edil en declaraciones remitidas a la prensa.

Según la socialista, el delegado busca "enfrentar" vecinos comparando esta ubicación con otras donde, según él, no existen "quejas". Se refiere así a las declaraciones de Carabante tras la Junta de Gobierno en las que afirma que se están construyendo otros cantones en la ciudad "sin que en ninguno de ellos" se hayan producido "las polémicas, las quejas y las reclamaciones" que se producen en Montecarmelo.

Tizón ha cargado contra Carabante por asegurar que el cantón ha sido "reducido al mínimo" y que acogerá solo "unos vestuarios, unas pequeñas oficinas administrativas y un pequeño almacén para que tengan los carritos", mientras "omite de forma deliberada" que se trata de "un megacantón de más de 10.000 metros cuadrados situado junto a colegios, escuelas infantiles y viviendas".

En este sentido, ha asegurado que en el distrito de Fuencarral-El Pardo existe "una alternativa viable" que, a su juicio, el Ayuntamiento de Madrid "se niega a estudiar con rigor".

Tizón también ha reprochado a Carabante que intente "poner en contra" a los trabajadores de la limpieza con el vecindario. "Defender los derechos y las condiciones dignas de estos trabajadores y trabajadoras es perfectamente compatible con escuchar a los vecinos y vecinas y planificar con criterios de consenso y sentido común", ha defendido.

Asimismo, ha recordado que "una sentencia judicial ya declaró nulo de pleno derecho el acuerdo municipal por el que se trasladaba al megacantón industrial a esta ubicación", lo que, a su entender, evidencia que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento "no fue conforme a derecho". "Persistir en la imposición, pese a este pronunciamiento judicial, solo demuestra una preocupante falta de respeto institucional y hacia el propio Estado de Derecho", ha advertido la socialista.

Frente a ello, sostiene que "cumplir con Madrid no es imponer, sino dialogar, rectificar cuando es necesario y buscar la mejor solución para el interés general". Por último, Tizón ha avanzado que su grupo participará en la concentración convocada para este domingo por la Plataforma No al Cantón y la Asociación Vecinal de Montecarmelo, bajo el lema 'Stop obra ilegal'.