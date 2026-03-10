PSOE cree que el compromiso con la discapacidad "no está en la agenda" de Almeida con un plan "caducado" desde 2019

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, y la concejala Ana Lima, en su reunión con Cermi Madrid - PSOE MADRID

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha afirmado este martes que el compromiso con las personas con discapacidad "no está en la agenda política" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, al tener "caducado desde el año 2019" el plan municipal 'Madrid Incluye'.

Así lo ha trasladado en el marco de una reunión con la presidenta de Cermi Madrid, Mayte Gallego, encuentro al que también ha asistido la concejala socialista Ana Lima.

En declaraciones remitidas a los medios, Maroto ha criticado así el "abandono" por parte del Gobierno municipal de un plan de acción para las personas con discapacidad en la ciudad. "El segundo plan Madrid Incluye lleva caducado desde el año 2019. Desde aquel momento ninguna hoja de ruta, nada que ponga a las personas con discapacidad en el centro de la política municipal", ha señalado.

Además, la socialista ha apuntado que las personas con discapacidad siguen teniendo problemas de accesibilidad y barreras arquitectónicas en la ciudad, por lo que ha defendido que el Ayuntamiento debe reforzar el plan de accesibilidad para "no dejar a nadie atrás".

En este sentido, ha reclamado que el Ayuntamiento retire los carriles bici que todavía permanecen en las aceras, al igual que lo hizo Cermi a finales de 2024. Maroto ha recordado que el PSOE llevó esta iniciativa al Pleno de Cibeles, donde fue aprobada, aunque ha lamentado que "no se está haciendo".

"Lo que le pedimos al Ayuntamiento es más compromiso con las personas con discapacidad y, sobre todo, un plan de acción que atienda sus necesidades", ha subrayado.

Del mismo modo, ha insistido en que el hecho de que un plan "tan importante" lleve caducado desde 2019 evidencia que "las personas con discapacidad no están en la agenda política del señor Almeida".