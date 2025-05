El PSOE cree que la incineradora de Valdemingómez estaría cerrada si Almeida hubiera hecho los deberes

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista Ignacio Benito ha afirmado este domingo que la incineradora de Valdemingómez estaría cerrada si el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, hubiera hecho los deberes.

Así lo ha señalado durante su presencia en la marcha organizada por la Asociación Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas desde el Metro Congosto a la Junta Municipal de Villa de Vallecas, para mostrar su rechazo a la actividad de la incineradora de Vadelmingómez hasta 2040.

"No solo eso, pretende seguir incinerando basura hasta 2040. Una chapuza y castigando a los vallecanos, que somos los que respiramos la basura incinerada. Almeida utiliza la técnica de avestruz. Marca Almeida: no hacer nada", ha censurado.

Las entidades vecinales han insistido en que "el vertido es el último escalón en la jerarquía de residuos y la incineración es el penúltimo". En este sentido, han subrayado que "por encima están la reducción, la reutilización, la reparación y el reciclaje".

"¿Por qué se quedan ustedes en el penúltimo peldaño? También tendríamos que estar reciclando el 50% en 2025 y apenas sí lo cumplimos y tendríamos que estar cumpliendo con las mejores técnicas disponibles y no las estamos cumpliendo. ¿Por qué les importan sólo algunas de las cosas que manda Europa y no otras?", se han preguntado.

Asimismo, han recalcado que "numerosos estudios científicos" han demostrado que la incineración de residuos es "peligrosa para la salud" y ha alertado que "vivir cerca de una incineradora de residuos aumenta en un 140% la posibilidad de padecer cáncer de páncreas, en un 143% la probabilidad de tener cáncer linfoma no Hodgkin, en un 127% la posibilidad de que nazcan bebés prematuros y en un 55% las opciones de tener displasia renal".

"No queremos vivir así, no podemos vivir pensando que nuestras hijas e hijos están acumulando sustancias tóxicas por el hecho de haber nacido en el Ensanche de Vallecas o no haber podido optar a una vivienda en otro barrio", ha subrayado la presidenta de la AV PAU del Ensanche de Vallecas, Rosa María Pérez Mateo.

La FRAVM ha insistido en que los vecinos están "hartos" de que "lo malo" esté situado en el sur y ha lanzado que "construyan una incineradora en la Puerta del Sol o junto a sus casas". Asimismo, ha señalado que "no permitirán que la incineradora de Las Lomas permanezca activa 15 años más, como pretende el actual equipo e Gobierno municipal".

"MEJOR RECURSO QUE EL VERTEDERO"

En abril, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, instó a hacer "mucha pedagogía" porque "la incineración es mejor alternativa que el vertedero, algo que dicen no sólo los técnicos sino el propio sentido común, también Europa", aunque "la izquierda en España ha manipulado poniendo la incineración como el peor recurso en cuanto a la gestión de los residuos".

"No renunciamos a la incineración no sólo porque sea un mejor recurso que el vertedero sino porque Madrid no se puede permitir el cierre de la incineradora. Y no se lo puede permitir porque tenemos unos objetivos que cumplir, que Europa establece para el año 2035 un máximo de vertido en el 10%", contestó Carabante desde el Palacio de Cibeles.

Sólo cuando se pueda alcanzar ese 10% se estará en condiciones de cerrar la incineradora de Valdemingómez, afirmó, para cargar contra Más Madrid, apoyados por el PSOE, cuando en el Gobierno afirmaban que iban a cerrar la incineradora con carácter inmediato aunque "la mantuvieron abierta durante cuatro años e hicieron el récord de incineración". Ese 10% a alcanzar, continuó, no lo ve viable en el corto plazo.