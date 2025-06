El PSOE critica a Almeida por "no actuar" contra los pisos turísticos ilegales cuando "el Gobierno se lo da todo hecho"

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha criticado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por "no actuar" contra los pisos turísticos ilegales de la capital cuando "el Gobierno se lo da todo hecho".

Lo ha trasladado en sus redes sociales después de conocerse que el departamento que encabeza Pablo Bustinduy ha remitido al Consistorio un nuevo archivo digital en el que se detallan las direcciones postales de 3.565 pisos turísticos ilegales ubicados en la ciudad de Madrid.

La información ha sido obtenida por la Unidad de Análisis de Consumo, que ya en el mes de marzo advirtió al alcalde Martínez Almeida que solo en la ciudad de Madrid se anuncian en las diferentes plataformas más de 15.000 alojamientos turísticos ilegales, ha informado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

"3.565 pisos turísticos ilegales. El Gobierno se lo da todo hecho a Almeida: direcciones, pruebas y anuncios. ¿Y el alcalde? No actúa. No escucha a los vecinos. No molesta a las plataformas. No toca ni una sanción", ha lamentado la edil socialista.