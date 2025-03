PSOE critica al Ayuntamiento que pida al Gobierno cesión de parte de Tabacalera: "Tienen un montón de espacios vacíos"

Defiende el proyecto del Ejecutivo central, que "busca dar un espacio" a artistas que vengan a la ciudad

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado al Ayuntamiento de Madrid por pedir al Gobierno de España la cesión de parte de Tabacalera, en el número 53 de la calle Embajadores, para albergar en este edificio distintos equipamientos municipales, y ha remarcado que el Consistorio "tiene un montón de espacios vacíos".

"Los responsables de ofrecer los equipamientos en la ciudad de Madrid es el Ayuntamiento. A uno le cuesta creer que vengan a pedir al Ejecutivo central espacios cuando tienen ustedes un montón de espacios vacíos", ha afeado el concejal socialista Antonio Giraldo en el Pleno del distrito Centro.

El PP ha presentado una proposición para solicitar al Gobierno de España que ceda al Consistorio parte de Tabacalera, una moción que ha salido adelante por la mayoría absoluta de los 'populares'. Giraldo ha señalado que "si les ceden un espacio, lo más probable es que se quede vacío, que es lo que acostumbran a que suceda en Centro".

"La Tabacalera tiene una superficie construida de 29.871 metros cuadrados, que es bastante y está muy bien. Si quitamos 2.000 del Centro Social Autogestionado, quedan unos 27.500, que curiosamente son los mismos metros construidos que tienen los dos edificios de la plaza de Soledad Torres Acosta, que ustedes tienen vacíos", ha lanzado.

Asimismo, ha señalado que el Palacio de Duquesa de Sueca tiene 6.700 metros cuadrados y Prado 30, 3.280 metros, "ambos vacíos y de ustedes". Ha afeado que Serrería Belga "está bastante desaprovechada, al igual que el Centro Cultural Lavapiés".

DEFIENDE EL PROYECTO DEL GOBIERNO

El Consejo de Ministros del pasado 4 de marzo aprobaba, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el Real Decreto de creación del Centro de Producción y Residencias Artísticas Tabacalera, una institución que nace con el objetivo de impulsar la creación artística y de estimular la interacción entre los creadores y la sociedad.

Aunque su sede, la antigua fábrica de Tabacalera ubicada en el madrileño barrio de Lavapiés, se encuentra en proceso de habilitación arquitectónica, el Ejecutivo señala que el centro ya ha empezado su línea de acción con una línea de ayudas a las residencias artísticas publicada el pasado diciembre.

"El proyecto que tiene el Ministerio de Cultura son las residencias artísticas, que lejos de ser algo elitista, son espacios para que la gente joven que no tiene un duro para venirse a Madrid a estudiar, pues tenga un espacio para poder alojarse. Ya saben ustedes que la ciudad es muy cara", ha defendido el edil del PSOE.

Giraldo ha pedido "ser un poco sensatos" en las peticiones y ha remarcado que "el Ayuntamiento tuvo una opción parecida con el tema de las residencias artísticas, que fue en el polígono ISO de Carabanchel, pero que finalmente se desechó".

"Cuando el concejal-presidente de Centro (Carlos Segura) esté en condiciones de decir que no tiene un solo metro cuadrado libre municipal, entonces yo le ayudaré a conseguir los espacios que necesite hacia todas las administraciones, no solo al Gobierno de España. Porque cuando la Comunidad de Madrid tuvo edificios vacíos, como en el año 2018, que fueron mal vendidos, ustedes no los pidieron", ha subrayado.