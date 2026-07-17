PSOE critica a Ayuso por "no reconocer" la categoría de forestal a 60 bomberos que podrían "ayudar" ante el fuego

La portavoz del grupo socialista en la Asamblea, Mar Espinar, durante una sesión plenaria, en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha cargado este viernes contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por "no reconocer" la categoría de bombero forestal a 60 trabajadores que podrían "ayudar" ante el fuego.

Así lo ha trasladado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mar Espinar, en declaraciones a los medios de comunicación desde el puesto de mando del operativo contra el incendio declarado este jueves en Lozoyuela.

Espinar ha agradecido el trabajo de los dispositivos que se han movilizado en la zona para poder estabilizar las llamas y ha recordado que el pasado verano también fue complicado por incendios en la Comunidad de Madrid.

"La señora Ayuso sigue teniendo a más de 60 bomberos sin darle los recursos necesarios, sin reconocerles la categoría que les reconoce la ley del Gobierno de España", ha cargado.

Asimismo, le ha recomendado a la mandataria autonómica que se dedique a "trabajar en materia de extinción y prevención de incendios" en vez de "seguir haciendo su vida calón para que los madrileños no puedan disfrutar de los servicios públicos".

"Creemos que lo que estamos viviendo cada verano, las olas de calor que cada vez son más calurosas, son más largas en el tiempo, deberían hacer aprender a la señora Ayuso algo", ha recalcado tras insistir en la situación de este personal fijo de la Comunidad que está destinado para el servicio de vigilancia y extinción de incendios forestales pero no tiene reconocida la categoría.