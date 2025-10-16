PSOE critica la "chapuza" de Almeida con los contenedores soterrados: "No mejoran la estética, ni la higiene, ni olores"

El PSOE comparte imágenes de residuos fuera de los contenedores soterrados - PSOE

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha criticado la "chapuza" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con los contenedores soterrados instalados en la capital.

"No mejoran la estética, tampoco mejoran la higiene y mucho menos los olores", ha afirmado Maroto en un video difundido por el PSOE en el que se puede observar una cantidad importante de residuos en Plaza Santa Ana, en una zona de contenedores soterrados.

El pasado mes de mayo, el distrito Centro entrenó sus primeros contenedores soterrados como parte del proceso para "hacer de Madrid una ciudad más limpia", según apuntó el regidor en aquel momento en una visita a la calle de Manuela Malasaña.

Las imágenes difundidas por el Grupo Municipal Socialista se producen poco después de que el alcalde reconociese que la limpieza en la ciudad ha "empeorado" en los últimos tiempos, especialmente alrededor de los contenedores. Por ese motivo solicitó al área un informe para evaluar la situación y apuntó a "esfuerzos adicionales" en este aspecto.

"¿Que Madrid es una ciudad que está razonablemente limpia? Sí. ¿Que Madrid, en mi opinión, ha empeorado en los últimos tiempos? También. Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo adicional, tan sencillo como eso", subrayó Almeida.