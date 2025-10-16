PSOE critica a la Comunidad por su "control absoluto de las instituciones" y PP le afea su "Gobierno de las tinieblas"

Archivo - Vista general del hemiciclo de la Asamblea de Madrid, durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado este jueves a la Comunidad de Madrid por su "control absoluto de las instituciones" mientras que PP ha respondido afeándole su "Gobierno de las tinieblas y lo turbio".

Este cruce de impresiones ha tenido lugar durante el debate de la moción socialista subsiguiente a la interpelación del pasado Pleno sobre transparencia y buen gobierno.

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, planteaba una reforma de la Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid para transformarla en un Código de Transparencia y Buen Gobierno. Incluía, entre otros, la reversión de reformas de la Ley impulsadas por los 'populares' que implicaron, entre otros, al supresión del Consejo de la Juventud.

La diputada del PSOE Tatiana Jiménez entiende que era necesario impulsar medidas en este sentido al percibir que el Ejecutivo regional están aplicando un "control absoluto" e "impidiendo" en la Asamblea "el debate de lo queno les gusta".

Sobre el Consejo de Transparencia y Participación, ha indicado que se ha pasado de uno adscrito a la Asamblea con "tres miembros nombrados por el presidente de esta Cámara, a propuesta de una mayoría cualificada de este Pleno" a uno que "a no es de participación, es de protección de datos, está adscrito a la consejería de Presidencia nombrado por el Gobierno a propuesta del consejero de Presidencia".

Asimismo, ha reclamado un código ético de los altos cargos "donde no cabe mentir, ni siquiera para cargar contra el fiscal general y defender al novio de la presidenta, por mucho que mentir no sea ilegal".

UN "TIRO EN EL PIE"

Por parte del PP, el diputado José Virgilio Menéndez Medrano ha mostrado su rechazo a la moción, la cual ha catalogado de "tiro en el pie" por parte del PSOE, y ha catalogado de "hipocresía" y "cinismo" la presentación de esta moción debido a la situación por la que atraviesa el partido, en medio de acusaciones de posible corrupción.

Menéndez ha destacado que la Ley de Transparencia autonómica ya fue modificada en 2023 y ha destacado que además ha recibido "más de ocho millones de visitas" desde el año 2020 y 1,8 millones de descargas; mientras que ha aprovechado para acusar al Gobierno central de "colonizar las instituciones" y no publicar datos de gastos en altos cargos y asesores.

Por parte de Más Madrid, la diputada Emilia Sánchez-Pantoja ha afirmado que el Consejo de Transparencia ha dejado de ser independiente y de "defender los derechos de los ciudadanos para dedicarse a garantizar la opacidad de la administración":

Sobre la Cámara de Cuentas, ha afirmado que "lejos de facilitar informes sobre la eficacia de las política públicas, se dedica a obstaculizar y a ocultar sus resultados".

Por otro lado, el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea, el diputado Íñigo Henríquez de Luna, ha acusado a los socialistas de "hipocresía y fariseísmo" por pedir a la Comunidad de Madrid medidas de regeneración política "que no reclaman al Gobierno de España", al que ha acusado de actuar "igual" en materia de transparencia e independencia institucional.

Henríquez de Luna ha defendido la necesidad de "respetar el principio de separación de poderes" tanto en el ámbito autonómico como estatal, y ha propuesto reformar las leyes reguladoras para que órganos como la Cámara de Cuentas o el Consejo de Transparencia vuelvan a depender del poder Legislativo.