El PSOE critica que el PP "exija a los demás lo que no hace" y reivindica su colaboración con la Justicia

Archivo - La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha criticado este domingo que el Partido Popular exija "a los demás lo que no hacen ellos", reivindicando la colaboración de su partido con la Justicia.

Así lo ha subrayado durante su presencia en una marcha en defensa de la Sanidad Pública, convocada por la Plataforma Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos de Madrid.

Preguntada por cómo está viviendo el PSOE la situación política que se está debatiendo esta semana en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Espinar ha defendido la posición de su formación y ha reivindicado su actuación ante los procedimientos judiciales.

"Lo estamos viviendo respetando la Justicia, como hemos hecho siempre, colaborando con la Justicia, como hemos hecho siempre, y defendiendo la presunción de inocencia, como hemos hecho siempre", afirmó.

La dirigente socialista sostuvo que su partido mantiene una actitud de cooperación con los tribunales y rechazó las críticas recibidas desde la oposición. "El problema no lo tenemos nosotros; el problema lo tienen quienes exigen a los demás lo que no hacen ellos", señaló.

Espinar aprovechó además para dirigir sus críticas al Partido Popular, al que acusó de actuar de forma distinta cuando se ve afectado por investigaciones judiciales. "Nosotros ponemos a disposición de la Justicia todo lo que nos piden. El Partido Popular lo que hace es blindarlos en cargos públicos para que puedan ser aforados", aseguró.