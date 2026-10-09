PSOE-M critica que PP quiera "desviar el foco" hablando de amenazas y lleve "al extremo" declaraciones de Bergerot

1124332.1.260.149.20261009134213 La portavoz del grupo socialista en la Asamblea, Mar Espinar, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 17 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha criticado este viernes que el PP de Madrid quiera "desviar el foco" hablando sobre amenazas y que lleve "al extremo" las declaraciones de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, al decirles que "no habrá paz en las calles".

Lo ha trasladado así en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea después de que este jueves el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, haya presentado una denuncia ante la Policía Nacional contra la portavoz de Más Madrid por "amenazas".

Sobre ello, Espinar ha afirmado que el PP no puede tener "puño de acero" mientras "insulta cuando le da la gana". "A nadie se le escapa, no era una amenaza, sino una frase hecha, si queremos verlo así", ha indicado.

A la vez, ha subrayado que ellos mismos con los que ponen el nivel y el tono a esos debates, por lo que cree que sería "conveniente" que antes de exigir un comportamiento determinado los diputados del PP "dieran ejemplo".

Es por hecho que ha puesto el foco en el comportamiento de ayer de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien demostró "una vez más falta de humanidad" al realizar un minuto de silencio en la Cámara regional por Maricarmen, la mujer que falleció tras desahuciada de su vivienda en Retiro en la que vivió durante toda su vida.

CARGA CONTRA EL COMPORTAMIENTO DE SERRANO

También ha cargado contra Serrano de quien ha asegurado que ayer "perdió el oremus en algunos platós de televisión" en los que señaló que le dan "dan asco" los políticos que utilizan "un fallecimiento" para sus intereses.

"Se escandalizan por decirles que me da asco su manera de hacer política. También me da asco que mientan sobre lo que un adversario haya dicho para retorcer el dolor de la gente. Como ayer, que quedó demostrado cómo mentía en directo un diputado socialista", ha expresado.

Es por ello que Espinar ha reprochado que mientras el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha pedido a los portavoces que se "traten mejor" y no suban "el nivel de insultos", los 'populares' les llaman "puteros y cocainómanos".

"Le pido por favor que empiece haciendo una demostración de ese ejercicio que nos pide a todos y llame la atención al señor Serrano.

Que retire lo que dijo ayer cuando afirmó que todos los socialistas le dábamos asco porque éramos asquerosos, a grito pelado, con la serenidad que caracteriza al señor Serrano", ha pedido Espinar, quien considera que no se puede tener "puño de acero y mandíbula de cristal".