PSOE, ante las críticas de Madrid por no disolverse la acampada en Sol: "La gente tiene derecho a tomar las calles"

Numerosas personas pasan la segunda noche acampados en tiendas de campaña para exigir la aprobación de un decreto sobre vivienda, en la Puerta del Sol, a 27 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Los manifestantes tienen intención de permanecer acampa - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha respondido a las críticas del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad contra el delegado del Gobierno, Francisco Martín, por no disolver la acampada en la Puerta del Sol afirmando que "la gente tiene derecho a tomar las calles".

Lo ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid después de que este sábado comenzara una acampada en la Puerta del Sol después de la manifestación que recorrió el centro de Madrid en protesta por el desahucio de Maricarmen, vecina de Retiro de 87 años.

"La gente tiene derecho a tomar las calles. Las calles, aunque el PP no lo entienda, les pertenecen a ellos. No a los dirigentes que dicen gobernar y que no hacen absolutamente nada", ha espetado Espinar.

Sostiene la socialista que lo que se está viviendo en la Puerta del Sol es "gente que está llamando la atención sobre un problema" sobre el que "la Comunidad de Madrid podría haber puesto soluciones porque es su competencia". Espinar ha afirmado que "lo único que hace es todo lo contrario", tras apuntar a la venta de vivienda pública durante el mandato de Ana Botella en el Consistorio de la capital.

"La gente tiene derecho a reivindicar lo que pide de sus gobiernos. Y, en este caso, el gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid lo que debería es tomar nota y empezar a hacer alguna política que solucione algún problema que no sea el de ellos", ha rematado.

En cambio, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha subrayado que "no existe el derecho a acampar en las plaza" y que la gente tiene derehco "a salir a la calle a protestar lo que considere", pero "respetando el derecho de los demás".

Ha insistido en que el Ministerio del Interior "sabía que se estaba llamando" a concluir la manifestación del sábado en la Puerta del Sol y posteriormente una acampada. "Voluntariamente se ordenó a la Policía Nacional que no interviniese cuando era su obligación. Era la obligación del Ministerio Interior a través de la Delegación del Gobierno a impedir esa acampada y no lo quisieron hacer",

Díaz-Pache ha afirmado que está causando "un perjuicio" a los madrileños, especialmente a "todos los comerciantes, todos los visitantes" de esta zona, que es un "polo turístico absolutamente céntrico".

"La plaza ha sido tomada sin que el gobierno de Sánchez haya hecho nada, porque seguramente le interese que haya esta tensión. Pero esto muestra que la izquierda está desesperada", ha zanjado.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que la Puerta del Sol es "lo mínimo que puede hacer ahora mismo una generación asfixiada por los precios del alquiler". Ha reivindicado el "clamor" al que debería responderse a través del "real decreto Mari Carmen sin mover una coma".

Por último, su homóloga de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha afirmado que entiende "la legítima indignación de muchos jóvenes, de muchas familias" por el problema de la vivienda "como consecuencia de las políticas que se han venido gestionando en los últimos años, especialmente".

"De promesas de vivienda, pero que al final se quedan en promesas y en titulares que no se ejecutan en ningún caso", ha lanzado. Preguntada por si cree que debería desalojarse ha afirmado que "la acampada que es urgente disolver en España es la de la playa del trampolín en Ceuta".