PSOE-M denuncia el "archivo por la puerta de atrás" de la causa contra Miguel Ángel Rodríguez y anuncia que recurrirá

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MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, ha cargado contra el archivo "por la puerta de atrás" de la causa contra Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presunta revelación de datos personales de periodistas y ha anunciado que la formación recurrirá la decisión judicial.

"Una vez más, es lo que parece", ha lamentado Sánchez Acera en unas declaraciones difundidas por el PSOE-M en las que asegura que la formación no permitirá que "los presuntos delitos de la señora Ayuso se archiven por la puerta de atrás".

Además, la secretaria de organización de los socialistas madrileños ha denunciado que, "como siempre", se han enterado de esta decisión judicial por las informaciones de la prensa, y no por la notificación de un juzgado.

La jueza de Instrucción número 25 de Madrid ha archivado la causa abierta contra Miguel Ángel Rodríguez por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por la difusión de los nombres y una fotografía de dos periodistas de 'El País' en un chat de medios al concluir que no existen indicios suficientes de dicha comisión.

La jueza Raquel Robles González entiende que, tras la instrucción practicada, "no han quedado suficientemente acreditados los hechos imputados" y acuerda el archivo provisional al amparo del artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La causa se inició a raíz de la denuncia presentada por el PSOE y de la querella interpuesta por Ediciones El País y los periodistas afectados.

En concreto, los dos periodistas sostenían que Rodríguez pudo incurrir en dicho delito tras remitir en marzo de 2024 a un chat un mensaje acompañado de una fotografía de ambos reporteros, a los que acusaba de acosar a los vecinos de la presidenta madrileña. Los denunciantes mantenían que esos datos procedían de agentes de la Policía Nacional encargados de la escolta de la dirigente madrileña.