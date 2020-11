PSOE denuncia que más de 2.000 familias esperan los cheques guardería del Ayuntamiento del curso pasado

"Las familias aún no saben ni siquiera si son o no beneficiarias de unas ayudas que se convocaron en enero de este año", denuncian

El Grupo Municipal Socialista de Madrid ha denunciado este domingo que las 2.132 familias que se quedaron en lista de espera para entrar en las escuelas infantiles municipales en el curso 2019-2020 y solicitaron cheques para escolarizar a sus hijos en centros privados aún no han recibido estas ayudas.

Es más, según el concejal socialista Ignacio Benito, responsable de Educación del Grupo Municipal, asegura que "ni siquiera saben si son o no beneficiarias de estas ayudas, para las que hay un presupuesto de 3,3 millones de euros sin gastar todavía".

"Nueve meses después de terminar el plazo para solicitar el cheque guardería, el Gobierno municipal no ha gastado todavía ni un euro de los 3,3 millones que se presupuestaron para estas ayudas en 2020. La convocatoria del llamado cheque guardería para el curso 2019-2020, publicada el 13 de enero de 2020, aún no ha sido resuelta por el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, por lo que las familias solicitantes no sólo no han cobrado sino que ni siquiera saben si se les ha concedido las ayudas o no ni en qué cuantía", ha dicho.

Las ayudas se convocaron el 26 de diciembre de 2019 mediante un decreto que se publicó en el BOAM de 13 de enero de 2020. En el artículo 13.3 de este decreto se dice que el plazo máximo para resolver y publicar la concesión o no de ayudas a los solicitantes es de seis meses, computados a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese publicado, se considerará desestimada la solicitud. El plazo para resolver acababa el 13 de julio de 2020.

"UNA NEGLIGENCIA INADMISIBLE"

Ignacio Benito ha anunciado que va a pedir responsabilidades por esta "negligencia": "Es inadmisible que el Gobierno municipal no haya resuelto en plazo la convocatoria del cheque guardería del pasado curso y que, por supuesto, no haya pagado todavía estas ayudas que tienen disponible un presupuesto de 3,3 millones de euros".

A su juicio, este retraso "muestra el fracaso y la incompetencia del Gobierno municipal en materia de educación infantil". "La derecha no sólo no construye nuevas escuelas públicas y deja miles de familias en lista de espera, sino que ni siquiera sabe gestionar su propio cheque guardería, que es precisamente su buque insignia en la educación infantil", ha añadido.

El edil socialista se queja también que el Ayuntamiento de Madrid no ha convocado todavía las ayudas de los cheques de educación infantil correspondientes al curso 2020-2021 cuando éste ya ha comenzado hace casi dos meses y cuando hay 6.948 solicitudes de plaza en escuelas municipales que se han quedado este curso en lista de espera, sin plaza y sin cheque.

"Esto es más grave en estos momentos de crisis económica. El Ayuntamiento ha demostrado ser una auténtica calamidad en la gestión de algo tan sensible e importante como es la educación infantil", ha concluido.