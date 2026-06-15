PSOE-M desliza que el Gobierno buscará "subsanar" las "políticas discriminatorias" de Ayuso con el abono transporte

Archivo - Viajeras acceden a la estación de Sol - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha deslizado que el Gobierno central buscará "subsanar" las "políticas discriminatorias" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la expedición del abono transporte para la que es imprescindible desde este lunes estar empadronado.

"Entiendo que desde el Gobierno central se hará lo que se ha hecho siempre, que es tratar de subsanar las políticas discriminatorias que hace la señora Ayuso", ha planteado Espinar en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

En su intervención, en la que también se ha preguntado por las críticas de Renfe a esta medida, ha reprochado que el Ejecutivo central "arregle los estropicios" que a sus ojos hace Ayuso, no significa que la presidenta autonómica "no tenga que asumir las consecuencias".

Por otra parte, ha anunciado que su partido ha registrado en la Cámara de Vallecas una Proposición No de Ley (PNL), en la misma línea que la anunciada por Más Madrid, que solicita que se revierta este requisito de empadronamiento.

"Es una medida excluyente que pone de manifiesto, una vez más, que Ayuso se empeña en gobernar para complicar la vida a la gente", ha lanzado Espinar, quien considera que la mandataria se "ceba con los más vulnerables".

Considera una "recogida de cable" que este lunes la mandataria haya anunciado que buscará convenios con otras autonomías para que este requisito no afecte a los estudiantes de otras autonomías que mantengan allí su padrón --por el que pueden estar becados en la región de origen--.

"Una vez más recogen cable, ya lo hemos visto con el copago que intentaron colar con el ELA, lo vimos con las bibliotecas, pero ojo, porque rectifican sólo con los estudiantes, si mantienen ese empadronamiento para las personas inmigrantes, porque el objetivo está claro, es dificultar todo lo posible que no puedan empadronarse", ha censurado Mar Espinar.

PP DEFIENDE LA MEDIDA QUE SE REMONTA A 2011

Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha defendido la medida y ha señalado a que el Consorcio Regional de Transportes en su ley de creación y desde 2011 "reconoce que los beneficios tarifarios del abono transporte deberían ir destinados a los contribuyentes madrileños residentes en la región".

"Como tienen la obligación de empadronarse aquí, pues es lógico que los beneficios de un abono transporte que está fuertemente subvencionado y que pagan los contribuyentes madrileños esté orientado especialmente pues a las personas que residen aquí", ha planteado.

Asimismo, ha destacado que hay distintas tarifas en el CRTM "orientadas a distintos colectivos" como la gratuidad de niños y mayores o los abonos para personas con discapacidad.

Ha destacado, además, cómo se requiere ese empadronamiento para otros servicios como puede ser el aparcamiento en zona verde en todos los municipios que tienen un sistema de estacionamiento regulado para residentes.

VOX LO VE "INSUFICIENTE"

En cambio, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, considera que la medida es "insuficiente" y que proviene de un PP que se "Está arrastrando detrás de las encuestas".

Cree Moñino que hay un "colapso" en el Metro de Madrid y que el paso que ha dado el PP de Isabel Díaz Ayuso responde a que "Vox está" en la Cámara de Vallecas empujando.

"No solo hay que establecer el empadronamiento, sino que hay que establecer otros criterios, tal y como hemos reflejado en esos acuerdos de gobierno. Y es ahí donde tenemos que incidir. En esa prioridad nacional y en lo que nosotros vamos a seguir insistiendo", ha destacado tras señalar a Aragón, Extremadura y Castilla y León.