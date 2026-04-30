PSOE destaca su acto "para todo el mundo" por el Dos de Mayo frente a la "fiesta privada" de Ayuso para "lucir palmito"

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el ministro de Presidencia, Felix Bolaños, en la Rosaleda del Parque del Oeste de Madrid, a 2 de mayo de 2025 - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha reivindicado el acto que va a celebrar "para todo el mundo" el Dos de Mayo en La Rosaleda del Parque del Oeste frente a un acto institucional organizado por la Comunidad de Madrid que ha tachado de "fiesta privada" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para "lucir palmito".

Así lo ha trasladado la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en las que ha insistido en que la fiesta socialista busca "construir Madrid".

Este es el segundo año en el que Ayuso no invita a ningún miembro del Gobierno de España, tampoco al delegado. Desde el año pasado el secretario general del PSOE-M es el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Ante este veto el PSOE optó por organizar esta fiesta que repiten este año.

"Tenemos a una presidenta que se empeña en echar a los vecinos de sus barrios mientras llaman a los multimillonarios de fuera para venderles Madrid por parcela. Nosotros queremos blindar derechos, queremos construir un Madrid donde no se eche a nadie y donde todo el mundo tenga algo que aportar y que disfrutar", ha sacado pecho Espinar.

Precisamente este jueves Ayuso ha afirmado que el Gobierno no va a ser invitado al acto oficial por el Dos de Mayo, festividad regional, en la Real Casa de Correos hasta que deje de "boicotear" y le ha exigido que vaya a "petardear" a otros gobiernos autonómicos.