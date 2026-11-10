PSOE dice que Ayuso no tiene respeto a Constitución ante la huelga y que "mafia" es comprarse ático con dinero público

Archivo - La secretaria de Organización de PSOE-M, Pilar Sánchez Acera - PSOE-M - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha recordado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no tiene respeto a la Constitución Española ante la huelga del 11 de noviembre y ha respondido a sus críticas a los sindicatos afirmando que "mafia" es comprarse un ático "para vivir ella" con dinero público.

Así lo ha espetado la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, en declaraciones a los medios de comunicación en el Edificio de Grupos Municipales del Ayuntamiento antes de mantener una reunión con la portavoz en el Consistorio, Reyes Maroto.

Ha hecho alusión a los descalificativos con los que la presidenta autonómica se ha referido a los sindicatos convocantes de la huelga general de este 11 de noviembre. Los ha tachado tanto de "mafia" como de "basura" sindical.

"(Ella es) Una persona que no tiene respeto por la Constitución, porque los sindicatos están dentro de la Constitución, tienen sus derechos. Además no solamente es eso, sino que el derecho a la huelga está reconocido y el derecho a la manifestación de los trabajadores está reconocido en la Constitución, mal que le pese a ella", ha lanzado Sánchez Acera.

A renglón seguido, ha afirmado que lo que sí es "mafia" es "haber estado dando miles de millones a Quirón" mientras vivía con una pareja "que estaba facturando millón sí, millón también a Quirón y estaba engordando su cuenta bancaria".

"O a lo mejor mafia también y basura es comprar un ático a través de Planifica, una empresa de todos los madrileños por más de 6 millones de euros para que ella se fuera a vivir y que ahora nos hayamos quedado con el ático aquí colgando", ha proseguido.

Por último, ha deslizado que igual para Ayuso eso "no es lo suficientemente mafia" porque está "muy acostumbrada a un sistema mafioso superior".

MAROTO REIVINDICA SU POLÍTICA DE VIVIENDA

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, ha reivindicado la política de vivienda socialista frente a una del PP marcada por "la especulación y el pelotazo, poniéndole una alfombra a los fondos buitre".

Es por ello que ha instado a tomar parte este miércoles de la huelga general para poder "garantizar el derecho a una vivienda digna". "Lo que no puedo entender es el posicionamiento del Partido Popular y del se Almeida que ayer trasladaba casi un órdago a los sindicatos exigiéndoles que se garantice el derecho a trabajar", ha planteado.

Considera Maroto que los 'populares' se quedarán "solos" si este miércoles deciden no "defender este derecho constitucional". "

Así que yo espero que sea una fiesta de la democracia, que salgamos a defender los avances conquistados y desde luego que libremente cada ciudadano elegirá lo que quiera hacer.", ha rematado.