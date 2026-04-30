PSOE estudia recurrir la prohibición de aplausos y pancartas en Cibeles con la que PP busca "silenciar a la ciudadanía"

Archivo - La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, interviene durante una sesión plenaria en el Ayuntamiento de Madrid, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha señalado que su grupo estudia recurrir la prohibición de aplausos, pancartas o exclamaciones de los asistentes al Pleno de Cibeles, con la que cree que el PP busca "silenciar a la ciudadanía".

En declaraciones remitidas a los medios, la socialista ha señalado que la medida impulsada por el presidente del Pleno, Borja Fanjul, "no tiene precedentes" y supone "un paso más" en "una deriva preocupante hacia la restricción de la participación y la expresión democrática dentro del Ayuntamiento de Madrid".

En concreto, Fanjul ha firmado una resolución por la que prohíbe aplausos, pancartas o exclamaciones de los asistentes a este órgano que, en palabras de la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, "lo que dice es literalmente lo que dice el Reglamento del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, también el de la Asamblea de Madrid, el del Congreso de los Diputados o el del Senado".

En este sentido, Maroto ha subrayado que el PSOE "comparte y defiende" que "se garanticen las normas básicas de seguridad y que se respeten las normas de orden y funcionamiento de los órganos municipales", aunque recalca que no se puede aceptar que "bajo el pretexto del orden y la seguridad" se limite la capacidad de los concejales "para expresar de manera legítima" la discrepancia política o el apoyo a reivindicaciones ciudadanas.

"Lo que se pretende con este tipo de resoluciones es silenciar a la ciudadanía y limitar la pluralidad política. Esto no tiene precedentes en la historia democrática del Ayuntamiento de Madrid", ha afirmado la socialista.

Así, ha asegurado que "nunca, ningún Gobierno municipal" había intentado antes "llegar tan lejos" en la limitación de la expresión política de los ediles dentro del Pleno de Cibeles. "Este nuevo episodio evidencia una preocupante falta de calidad democrática en el Ayuntamiento de Madrid encabezado por José Luis Martínez-Almeida", ha zanjado Maroto.

LA RESOLUCIÓN FIRMADA POR FANJUL

La resolución tiene fecha de ayer, cuando se celebró la última sesión plenaria y varias trabajadoras de escuelas infantiles, invitadas por Más Madrid, fueron expulsadas del Pleno por las consignas exclamadas, unido al lanzamiento de folletos contra los escaños.

Fanjul justifica en el escrito que en las últimas sesiones del Pleno "se han venido produciendo incidentes que han afectado a su normal desarrollo e incluso han podido comprometer la seguridad de los presentes y de los propios autores de los hechos", para recordar que el artículo 55.3 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid atribuye a la Presidencia la facultad de expulsión de asistentes del público dado que "no se permitirán manifestaciones de agrado o desagrado".

El documento firmado por Fanjul consta de cinco puntos. El primero recuerda que "el concejal o concejala que dentro del salón del Pleno municipal o de sus comisiones, en sesión o fuera de ella, atentase de modo grave contra la disciplina, el orden o la cortesía debida, provocando desorden con su conducta, de obra o de palabra, será expulsado de forma inmediata".

Además el público asistente a las sesiones del Pleno del Ayuntamiento y a las de sus comisiones "deberá guardar silencio durante su desarrollo y cuidar que no caiga y no arrojar ningún tipo de objeto desde la tribuna al salón de sesiones. En cualquier caso, deberá abstenerse de aplaudir o de realizar cualquier manifestación de agrado o desagrado tales como gritos, exclamaciones, exhibición de símbolos, pancartas u otras actuaciones similares".

Si se produjera cualquiera de estos "incidentes", por la Presidencia del Pleno o de la respectiva comisión se ordenará su cese inmediato. En caso de persistir, la Presidencia ordenará a los servicios de seguridad que sean desalojadas las personas intervinientes, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o penales en que pudieran haber incurrido.

Tampoco se permitirá el acceso del público al salón de sesiones con objetos punzantes y/o cortantes, ni con recipientes que contengan líquidos, geles o sustancias similares, "ni se permitirá el acceso con pancartas, carteles, panfletos ni cualquier otro objeto, instrumento o medio susceptible de ser utilizado para comprometer la seguridad de los presentes o alterar el orden". Los agentes de la autoridad intervendrán cualquiera de esos objetos y la persona a la que le sean intervenidos no podrá acceder al salón de sesiones o será desalojada.