El PSOE estudiará "todas las posibilidades" para "detener la pérdida" del antiguo restaurante Baobab: "Noticia nefasta"

Edificio del antiguo restaurante Baobab, en Lavapiés - EUROPA PRESS

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha avanzado que estudiará "todas las posibilidades" para "detener la pérdida" del edificio del antiguo restaurante Baobab, en la calle Cabestreros de Lavapiés, después de que la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid haya levantado la suspensión cautelar de las obras al no detectar valor cultural que sea objeto de protección.

El pasado mes de enero, el PSOE acudió a la Fiscalía para denunciar las actuaciones y evitar el derribo del edificio con el fin de evitar un daño irreversible. El Ayuntamiento de Madrid decidió entonces elevar la consulta a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid solicitando instrucciones sobre la licencia en vigor, lo que llevó a la paralizaron las obras.

Para el concejal socialista Antonio Giraldo, la resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural es una "noticia nefasta para el patrimonio madrileño", con la que se "da vía libre a la demolición total" y a la construcción de un hostel.

"Me resulta increíble que la dirección autonómica de patrimonio tenga a bien demoler para en su lugar levantar un bloque contemporáneo totalmente descontextualizado del lugar para albergar cápsulas. Este no es el Madrid que queremos. Y haremos todo lo posible por detenerlo", ha señalado Giraldo en la red social 'X'.

En este sentido, ha deslizado que existen "datos contradictorios" en la resolución final de la Comunidad sobre el valor del edificio, así como fechas "que no concuerdan con elementos presentes en ambas edificaciones". "Vamos a estudiar con velocidad todas las posibilidades para detener la pérdida", concluye.

CONTINÚAN LAS OBRAS

La decisión de la Comunidad se alcanzó el pasado 22 de mayo y con ella dictaminan que la edificación "no tiene ningún valor cultural que sea objeto de protección".

Desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento han remarcado que con esta resolución se constata que la licencia de obras se concedió adecuadamente en un inmueble que, como han recordado, estaba vandalizado y cerrado desde hacía tiempo.

La Agencia de Actividades municipal autorizó la sustitución del edificio y la implantación de la actividad de hostel en la finca. El expediente pasó por la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural y emitió dictamen favorable a la demolición, fechada en mayo de 2020, al considerarse que no había ningún elemento que proteger.

Tras el posicionamiento de la dirección regional, el asunto queda resuelto para el Ayuntamiento, de modo que se puede continuar con la construcción del hostel.