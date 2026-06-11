PSOE exige a Almeida una red de refugios climáticos "reales" y más inversión frente a olas de calor "más frecuentes"

La portaviz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y la concejala socialista Ana Lima - PSOE MADRID

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha reclamado este jueves al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida la puesta en marcha de una red "real" de refugios climáticos en todos los distritos de la capital y más inversión para adaptar la ciudad a unas olas de calor "cada vez más frecuentes e intensas".

Así lo ha trasladado durante una visita al solar situado en el camino de Valderribas, en el distrito de Puente de Vallecas, después de que el Gobierno municipal haya anunciado su plan contra el calor, con el que 44 mercados municipales con sistemas de climatización se reconvertirán en refugios climático. Además habrá descuentos en cines en las horas centrales del día y más puntos de agua nebulizada por la ciudad, entre otras medidas.

"La principal novedad del Ayuntamiento ha sido proponer a la ciudadanía que utilice los centros comerciales o los mercados municipales para refugiarse del calor", ha señalado la socialista en declaraciones remitidas a los medios.

En este sentido, ha defendido que la adaptación de Madrid al cambio climático debe apoyarse en una estrategia basada en la mejora del espacio público, especialmente en aquellos distritos más vulnerables al efecto isla de calor, como Puente de Vallecas.

Así, ha puesto de ejemplo el solar de Valderribas, actualmente "un descampado de coches" que podría convertirse en una plaza "con arbolado, zonas verdes y espacios estanciales" que funcione como refugio climático para los vecinos del barrio.

"Nuestra respuesta es que en los barrios haya refugios climáticos de verdad, con más árboles, más sombras, más zonas verdes y también con láminas de agua", ha afirmado.

MENOS INVERSIÓN CONTRA EL CALOR FUERA DE LA M-30

Sobre el calor, los socialistas han sostenido además que los barrios situados fuera de la M-30 "continúan acumulando déficits de inversión y adaptación climática" mientras que "las principales inversiones" impulsadas por el gobierno de Almeida para la remodelación del espacio público "se están concentrando en el centro de la ciudad".

A juicio del PSOE, muchas de estas intervenciones responden más "a una lógica de adecuación de espacios para el uso turístico que a las necesidades cotidianas de los vecinos".

"Puente de Vallecas no necesita ni titulares ni propaganda, lo que necesita son más inversiones y transformar espacios como este en zonas que permitan a la ciudadanía afrontar las altas temperaturas que cada vez son más frecuentes y más intensas", ha subrayado por su parte Reyes Maroto.

El Grupo Municipal Socialista ha recordado asimismo que lleva más de dos años reclamando una estrategia integral frente a las olas de calor en Madrid.

Entre las medidas destaca una estrategia con la Comunidad para climatizar los colegios públicos, la activación de dispositivos especiales para personas sin hogar durante calor extremo, la construcción y mejora de piscinas municipales de verano en los 21 distritos, actuaciones en centros deportivos municipales y la implantación de protocolos específicos para trabajadores municipales al aire libre.