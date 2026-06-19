El PSOE exige la paralización inmediata de las obras en las Lagunas de Ambroz y valoran acudir a Bruselas - PSOE-M

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha exigido este viernes la paralización inmediata de las obras en las Lagunas de Ambroz y que este entorno natural del este de Madrid se conserve como "pulmón verde de la zona", para lo que valoran acudir a la Unión Europea.

Según recoge el partido en un comunicado, a la zona --en el distrito de San Blas-Canillejas-- se han desplazado miembros del Grupo Parlamentario Socialista además del eurodiputado César Luena además del grupo de trabajo para Salvar las Lagunas de Ambroz y su Entorno.

Juntos han destacado la "imperiosa necesidad" de proteger la biodiversidad de especies animales y de vegetación que han escogido este humedal de 700 hectáreas como lugar de acogida.

Luena ha insistido en la idea de que, "si un ecosistema se regenera por sí solo, lo que no tiene sentido es destruirlo, en vez de ayudar a impulsar su conservación y consolidación".

El eurodiputado ha planteado diversas iniciativas que se concretarán en los próximos días, que pasan por acudir a la Comisión Europea para dar protección a la zona como paraje natural o acudir a la comisión de petición del Parlamento a Europeo.

El diputado de la Asamblea de Madrid Javier Guardiola ha recalcado que la laguna es un "tesoro natural que el PP quiere destruir por completo" tras haber vuelto a conceder los permisos para activar una mina de sepiolita y así "encubrir un proyecto urbanístico que pretende destruir todo el entorno natural".

"Sería un lugar ideal para poner en marcha el proyecto de un nuevo pulmón verde para la ciudad de Madrid", ha señalado Guardiola. Y es que, el Ayuntamiento de Madrid, ha proyectado sobre este humedal la construcción de más de 18.000 viviendas, además de un campus de desarrollo.

"Es un cúmulo de despropósitos", ha denunciado Miguel Ángel García, miembro de Salvar las Lagunas de Ambroz y su Entorno, que ha acompañado a los socialistas madrileños. Guardiola ha recordado que el grupo parlamentario ya ha llevado el caso a la Asamblea de Madrid y que seguirá "explorando diferentes vías" para proteger la laguna.