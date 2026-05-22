PSOE insiste en su rechazo a la ley de vivienda protegida de la Comunidad que busca "el pelotazo para empresarios"

Archivo - El diputado del PSOE de la Asamblea de Madrid Javier Guardiola - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha insistido este viernes en su rechazo al Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para el Incremento de la Oferta de Vivienda de Protección Pública de la Comunidad al entender que lo que busca es el "pelotazo para los empresarios".

Lo ha expresado el diputado Javier Guardiola en declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras la sesión de la comisión del ramo en la que el PP ha rechazado las enmiendas parciales de los socialistas, como hicieran con su enmienda a la totalidad hace dos plenos.

Desde la Comunidad se ha defendido que la norma busca aumentar la edificabilidad y la densidad, así como impulsar la creación de 18.000 pisos protegidos. En cambio, los socialistas entienden que el articulado "ni protege la vivienda, ni aumenta la oferta, ni siquiera habla de vivienda".

"El único objetivo que están persiguiendo es el pelotazo, un pelotazo para empresarios y gente que ya tiene intereses en determinadas parcelas y no está persiguiendo aumentar ni solucionar el problema de la vivienda", ha planteado Guardiola.

El parlamentario ha reivindicado ante ello a un Gobierno de España que perfila un Plan Estatal de Vivienda con 1.000 millones para Madrid, que las Viviendas de Uso Turístico pasen a uso residencial o que busca fomentar que se rehabiliten viviendas.

Considera que con el texto del PP en esta ley se está hablando de las vías pecuarias, de las parcelas de uso industrial que pasen a vivienda de uso turístico y temporal y de problemas de energía que "no son reales y que no existen". " Esa es la ley, una ley con 12 páginas, 6 artículos, de los cuales no van a ser capaces esta ley de solventar ninguno de los problemas de vivienda", ha rematado.